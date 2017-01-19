В Москве в крещенских купаниях приняли участие более 130 тысяч человек
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 130 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий пока не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Ранее представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что по состоянию на 09:00 четверга места для проведения обряда крещенского купания посетили 146,64 тысячи человек, из них искупались 93,29 тысячи человек.
"18 и 19 января в 425 действующих православных церквях, храмах и монастырях Москвы прошли мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняли участие более 255 тысяч человек, в том числе около 134 тысяч человек в специально отведенных 59 местах традиционных крещенских купаний на водоёмах города",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5,2 тысячи сотрудников полиции, 1,8 тысячи представителей народной дружины и около 1,5 тысячи военнослужащих Росгвардии.
"Задачи по обеспечению общественного порядка выполнены в полном объеме, чрезвычайных происшествий не допущено",- добавляется в сообщении.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных прорубях.
Крещенские купания в разных городах России
19 января православные христиане празднуют День Крещения Господня.
Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных прорубях.
Крещенские купания начинаются в Сочельник и продолжаются в течение всего дня.
Всего на Крещение по всей стране было оборудовано почти 4 тысячи мест для купания.
Крещенские купания в Богородицком Житенном женском монастыре в Осташкове.
Каждое место организованного купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением.
В крещенских купаниях в Москве, по последним данным, уже приняли участие свыше 93 тысяч человек.
Для обеспечения безопасности мероприятий по всей России задействовано более 42,4 тысячи человек, в том числе сотрудники МЧС.
Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Крещенские купания в Амурском заливе во Владивостоке.
В Москве на Крещение было оборудовано более 50 мест для купания.
Крещенские купания в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области.
Крещенские купания в деревне Рышево Новгородской области.
В местах проведения купаний в Москве развернут 121 пункт обогрева.
В крещенских купаниях во Владивостоке приняли участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота.
В Крыму крещенские купания проходят несмотря на шторм. Наибольшее количество мест для купания оборудовано в Алуште, Ялте, Симферополе и Симферопольском районе.
Крещенские купания в парке "Сокольники" в Москве.
Крещенские купания в источнике "Красных пещер" в Симферопольском районе Крыма.
Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Крещенские купания на реке Енисей в Саяногорске.
Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Крещенские купания в Петрозаводске.