В Москве в крещенских купаниях приняли участие более 130 тысяч человек

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 130 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий пока не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что по состоянию на 09:00 четверга места для проведения обряда крещенского купания посетили 146,64 тысячи человек, из них искупались 93,29 тысячи человек.

"18 и 19 января в 425 действующих православных церквях, храмах и монастырях Москвы прошли мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняли участие более 255 тысяч человек, в том числе около 134 тысяч человек в специально отведенных 59 местах традиционных крещенских купаний на водоёмах города",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5,2 тысячи сотрудников полиции, 1,8 тысячи представителей народной дружины и около 1,5 тысячи военнослужащих Росгвардии.

"Задачи по обеспечению общественного порядка выполнены в полном объеме, чрезвычайных происшествий не допущено",- добавляется в сообщении.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных прорубях.