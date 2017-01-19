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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве в крещенских купаниях приняли участие более 130 тысяч человек

13:3319.01.2017
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Крещенские купания. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 130 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий пока не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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Ранее представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что по состоянию на 09:00 четверга места для проведения обряда крещенского купания посетили 146,64 тысячи человек, из них искупались 93,29 тысячи человек.

"18 и 19 января в 425 действующих православных церквях, храмах и монастырях Москвы прошли мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняли участие более 255 тысяч человек, в том числе около 134 тысяч человек в специально отведенных 59 местах традиционных крещенских купаний на водоёмах города",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5,2 тысячи сотрудников полиции, 1,8 тысячи представителей народной дружины и около 1,5 тысячи военнослужащих Росгвардии.

"Задачи по обеспечению общественного порядка выполнены в полном объеме, чрезвычайных происшествий не допущено",- добавляется в сообщении.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных прорубях.

Крещенские купания в разных городах России
Крещенские купания в Богородицком Житенном женском монастыре в Осташкове
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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19 января православные христиане празднуют День Крещения Господня.
Крещенские купания в Москве
© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev 
Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально оборудованных прорубях.
Крещенские купания в Ярославле, 19 января 2017
© REUTERS/ Maxim Shemetov
Крещенские купания начинаются в Сочельник и продолжаются в течение всего дня.
Крещение в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Московской области
© РИА Новости. Антон Денисов
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Всего на Крещение по всей стране было оборудовано почти 4 тысячи мест для купания.
Девочка во время крещенского купания в Богородицком Житенном женском монастыре в Осташкове
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Крещенские купания в Богородицком Житенном женском монастыре в Осташкове.
Крещенские купания в селе Тярлево, Пушкинский район Санкт-Петербурга
© AP Photo/ Dmitri Lovetsky
Каждое место организованного купания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением.
Девушка во время крещенского купания в парке Сокольники
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В крещенских купаниях в Москве, по последним данным, уже приняли участие свыше 93 тысяч человек.
Священнослужитель освящает крещенскую купель, подготовленную сотрудниками МЧС РФ, на льду Амурского залива во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Для обеспечения безопасности мероприятий по всей России задействовано более 42,4 тысячи человек, в том числе сотрудники МЧС.
Верующие во время крещенского купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области
© РИА Новости. Илья Питалев
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Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Женщина во время крещенского купания в Амурском заливе во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Крещенские купания в Амурском заливе во Владивостоке.
Крещенские купания в Москве
© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev
В Москве на Крещение было оборудовано более 50 мест для купания.
Мужчина во время крещенского купания в купели Иосифо-Волоцкого мужского монастыря в Волоколамском районе Московской области
© РИА Новости. Антон Денисов
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Крещенские купания в Иосифо-Волоцком мужском монастыре в Волоколамском районе Московской области.
Мужчина во время крещенского купания у деревни Рышево Новгородской области
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Крещенские купания в деревне Рышево Новгородской области.
Крещенские купания в Москве
© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev
В местах проведения купаний в Москве развернут 121 пункт обогрева.
Мужчина во время крещенского купания в Амурском заливе во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В крещенских купаниях во Владивостоке приняли участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота.
Девушка во время крещенского купания в источнике Красных пещер в Симферопольском районе Крыма
© РИА Новости. Макс Ветров
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В Крыму крещенские купания проходят несмотря на шторм. Наибольшее количество мест для купания оборудовано в Алуште, Ялте, Симферополе и Симферопольском районе.
Девушка во время крещенского купания в парке Сокольники
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Крещенские купания в парке "Сокольники" в Москве.
Священник проводит молебен и освящение воды перед крещенским купанием в источнике Красных пещер в Симферопольском районе Крыма
© РИА Новости. Макс Ветров
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Крещенские купания в источнике "Красных пещер" в Симферопольском районе Крыма.
Крещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области
© РИА Новости. Илья Питалев
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Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Верующие купаются в реке Енисей в Саяногорске во время празднования Крещения Господня
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Крещенские купания на реке Енисей в Саяногорске.
Крещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области
© РИА Новости. Илья Питалев
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Крещенские купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области.
Верующие во время крещенского купания в Петрозаводске
© РИА Новости. Илья Тимин
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Крещенские купания в Петрозаводске.
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Религия и мировоззрение
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