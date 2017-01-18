Более 42 тысяч человек обеспечат безопасность на крещенских купаниях

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Свыше 42 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц техники будут обеспечивать в России безопасность людей при крещенских купаниях 18 и 19 января, всего в стране подготовлено более 3,9 тысячи мест массовых крещенских купаний, сообщает МЧС РФ.
"Для обеспечения безопасности спланирована группировка в составе более 42 400 человек и 13 900 единиц техники, в том числе от МЧС России более 10 700 человек и 3100 единиц техники", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что под контроль с органами местного самоуправления взято более 3,9 тысячи объектов проведения массовых крещенских купаний.
Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.