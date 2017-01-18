Проект главной мечети Крыма получил окончательное согласование

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Проект строительства Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, получил окончательное согласование, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

"Проект строительства главной мечети полуострова получил полное одобрение членов градостроительного совета", — говорится в сообщении.

Отдельно на совете поднимался вопрос организации движения и парковки транспорта в районе строящейся мечети.

Глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев отметил, что в соответствии с техническим заданием разрабатываются различные варианты, в том числе и эстакадные.

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.

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