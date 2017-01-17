Около 1,5 миллиона паломников совершили малый хадж в Мекке

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Около 1,5 миллионов паломников совершили с начала ноября прошлого года малый хадж — умру, посетив главные святыни ислама, расположенные в Саудовской Аравии, сообщает сегодня Saudi Gazette.

Хадж является паломничеством в Мекку, которое предписано совершить хотя бы раз в жизни каждому мусульманину. В отличие от большого хаджа, совершаемого только в определенный месяц, малый хадж можно выполнять в любое время года.

"Министерство хаджа и умры сообщило, что в общей сложности более 1миллиона 350 тысяч паломников прибыли в королевство воздушным транспортом, в то время как 90 тысяч по суше, а по морю — 3921 человек", — пишет саудовская газета.

Ранее саудовские власти неоднократно заявляли о намерениях увеличить число принимаемых паломников. Те же меры будут касаться и большого хаджа, совершаемого в определенный месяц мусульманского календаря.