Более 50 купелей откроют в Кемеровской области на Крещение

КЕМЕРОВО, 17 янв — РИА Новости. Крещенские купания на территории Кемеровской области пройдут в 51 купели, к которым, по предварительным подсчетам, придут более 35 тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По данным властей, купели организуют в 29 городах и районах. Ранее губернатор Аман Тулеев призвал муниципалитеты и ведомства обеспечить безопасность крещенских купаний даже при единичных желающих совершить этот религиозный обряд, а также организовать работу общественного транспорта, подъезды к рекам, стоянки для частных автомобилей, палатки для обогрева и переодевания и горячий чай.

"По поручению губернатора Амана Тулеева члены региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудили вопросы проведения массовых купаний в ночь на 19 января, приуроченных к великому православному празднику Крещения Господня. В мероприятии приняли участие замгубернатора Алексей Кожевин и начальник ГУМЧС по области Александр Мамонтов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в обладминистрации, ожидается, что в рамках праздника к купелям придут более 35 тысяч кузбассовцев. Вместе со священнослужителями в местах купаний будут дежурить сотрудники подразделений МЧС, в том числе ГИМС. "А также полицейские, медицинские работники, аварийно-спасательные формирования, казаки. Будут организованы места для обогрева граждан", — добавили в ведомстве.

ВПЕРВЫЕ В ЦЕНТРЕ КЕМЕРОВО

В Кемерово в этом году организуют четыре места для проведения обряда купания. По данным мэрии, с Кемеровской епархией РПЦ согласованы купели на озере Красное в Ленинском районе, источнике у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской в поселке Боровой Рудничного района, на реке Томь в зоне отдыха "Чайка".

Еще одна купель впервые появится в Центральном районе — неподалеку от новых домов в жилом комплексе "Кемерово-Сити" и храма Воскресения Христова, строительство которого ведется там же с 2015 года. Как уточняют власти, крещенская купель впервые обустроена около новостроек прямо в центре города. "Такой подарок преподнесла горожанам компания "СДС-Строй". Купель образована на месте заброшенного родника", — отметили в региональной администрации.

По данным застройщика, вместо того, чтобы во время возведения многоэтажек засыпать источник, строители занялись его восстановлением и отделали чашу купели лиственницей — прочным, долговечным материалом, который не боится сырости. Также сотрудники компании вымостили площадку перед купелью и подарили ее храму.

Как показала экспертиза, родниковая вода соответствует всем стандартам и может использоваться для питья. "Знаменательное событие, что в жилом районе теперь есть свой святой источник, своя купель. Людям не нужно далеко ездить. Можно прийти и вспомнить древнюю традицию — искупаться", — сказал настоятель храма Воскресения Христова Иоанн Павлюк, подтвердив, что уже 19 января здесь пройдут крещенские купания.

ТОНКИЙ ЛЕД В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Для жителей Новокузнецка на это Крещение будет организовано всего одно место купаний — на территории парка культуры и отдыха "Водный" в Центральном районе. Как пояснили в пресс-службе мэрии, такое решение приняли накануне на внеочередном заседании в горадминистрации с участием специалистов МЧС.

"После проведенного накануне обследования всех запланированных изначально мест для размещения купелей, от пяти пришлось отказаться в связи с недостаточной толщиной льда на речных водоемах. Всем необходимым требованиям безопасности отвечает только территория парка "Водный", где и будет оборудована официальная купель", — сказали в мэрии.

После обряда освящения купель будет открыта для горожан в течение полутора суток — с вечера 18 января и до полуночи 19 января. Власти обещают обеспечить всех желающих окунуться в студеную крещенскую воду местами обогрева и горячим чаем.

Новокузнечане также могут окунуться в иордани, оборудованные на территории поселков Новокузнецкого района — в Кузедееве, Костенкове, Сосновке. "Убедительно призываем горожан избегать мест несанкционированного купания. Рядом с опасными прорубями нет дежурных служб, готовых оказать помощь в экстренной ситуации. Просим помнить о безопасности и не рисковать жизнью", — добавили в горадминистрации.

СВЕТОВОЕ ТАБЛО С ТЕМПЕРАТУРОЙ

Обустройство необычной купели идет в селе Елыкаево Кемеровского района на реке Промышлёнка. Рядом с прорубью оборудуется площадка с деревянными сходнями для спуска к воде и вешалками для полотенец. Для обогрева устанавливают вместительные палатки, в которых будут работать тепловые пушки.

"Площадка будет освещена световыми столбами. Возле купели будет установлено электронное метеотабло с информацией о текущем времени, температуре наружного воздуха и воды", — сообщили в областной администрации.

Для создания праздничного настроения возле большого костра на берегу реки выступят фольклорные коллективы района с концертной программой. В торговых палатках можно будет приобрести сувениры. "Желающие согреются горячим чаем и ароматной выпечкой. На въезде от трассы будет организована стоянка для автомобилей. Подготовлен запас топлива, противогололедных материалов и сена для палаток", — отмечают власти.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СПАСАТЕЛИ

Специалисты МЧС напоминают, что при крещенском купании необходимо строго следовать правилам безопасности, а перед этим — трезво оценить свои силы и состояние здоровья. Неподготовленным людям купаться в проруби ни в коем случае нельзя, поскольку это может вызвать серьезные нарушения в сердечно-сосудистой системе.

"Принять участие в традиционном обряде можно только в специально отведенных местах, проверенных и допущенных к эксплуатации службами МЧС, где обеспечена безопасность купающихся. Купание в самовольно изготовленных прорубях запрещено. Нельзя также прыгать в купель, скапливаться большими группами на льду. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения", — рекомендуют в областном главке ведомства.

Спасатели также призывают участников празднования одеваться по погоде, контролировать время пребывания в воде и на воздухе, а после купания — переодеться в сухую теплую одежду и пройти в отапливаемое помещение или машину.

ПОРЯДОК И ТЫСЯЧА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Обеспечивать общественный порядок в Кузбассе в период празднования Крещения, которое начнется вечером 18 января, будут около тысячи полицейских. В том числе они будут дежурить у каждой купели, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Проведение служб и прочих мероприятий планируется в 133 церквях, храмах и приходах области. По предварительным данным полиции, всего в них примут участие более 75 тысяч человек.

"Перед началом обряда крещения все места проведения массовых мероприятий обследуют кинологи с помощью служебно-розыскных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Всего к охране общественного порядка будут привлечены около 1 тысячи полицейских. Помогать им будут бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций", — уточнили в ГУМВД.

Кузбасские полицейские также напоминают о недопустимости появления в местах проведения мероприятий в состоянии опьянения и призывают жителей региона к бдительности. В частности, правоохранители просят не оставлять личные вещи без присмотра и не доверять их незнакомцам.