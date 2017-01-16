Митрополит Иларион отпел Халилова в Елоховском соборе столицы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чин отпевания художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, совершил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

На богослужении, прошедшем в субботу в переполненном Богоявленском кафедральном соборе, присутствовали близкие, коллеги и друзья главного военного дирижера России, в том числе его брат Александр Халилов, а так же комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Мы проводили замечательного человека — Валерия Михайловича, главного дирижёра России на протяжении многих лет. На протяжении многих лет он возглавлял парад на Красной площади, он руководил замечательным коллективом, ему было суждено управлять прославленным ансамблем песни и пляски имени Александрова. И, неисповедимы пути Господни, вместе с певцами хора этого ансамбля и солистами оркестра, и балетной труппы — одновременно с ними он перешел в мир иной", — сказал журналистам митрополит Иларион после окончания богослужения.

Иерарх добавил, что хорошо знал Халилова и был ему большим другом. "Девять лет назад я доверил именно ему первое исполнение своей "Рождественской оратории", мы вместе ездили в Америку, проехали по нескольким городам и с тех пор наша дружба не прекращалась до самых его последних дней", — заключил глава ОВЦС.

В свою очередь, настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин отметил, что место для отпевания Халилова было выбрано неслучайно. "Он любил этот храм, и нас с ним связывала многолетняя дружба и сотрудничество. Мне судил Бог быть солистом оркестра Министерства обороны, быть другом и сомолитвенником Валерия Михайловича", — поделился он.

Вспоминая личные качества погибшего, священник отметил, что тот был "удивительным человеком, профессионалом, музыкантом, композитором, настоящим генералом", вырастившим, воспитавшим и давшем "особый заряд" сотням военных дирижеров и музыкантов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи утром 25 декабря 2016 года. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.