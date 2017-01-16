Европейские раввины наградят социально-значимые IT проекты

МЮНХЕН, 16 янв — РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) вручит премии лучшим социально-значимым разработкам в области высоких технологий, в этом году будут награждены три IT-проекта, сообщили РИА Новости в СРЕ. © РИА Новости. Алексей Куденко Перейти в фотобанк Евреи ответили на призыв коммунистов низложить главного раввина РФ

"Премия CER Prize вручается в четвертый раз. В этом году вручение впервые пройдет в рамках одной из самых авторитетных европейских конференций в сфере инноваций — DLD (digital-life- design) Conference в Мюнхене. Впервые религиозное мероприятие станет частью подобной конференции", — сказала пресс-секретарь главы СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова.

В конкурсе могут принимать участие не только евреи, но и представители других национальностей. В то же время все проекты должны соответствовать еврейскому принципу "Тикун Олам" — исправлению мира.

На премию в этом году было подано более 300 заявок. В Совете раввинов Европы отмечают рост числа участников конкурса, подчеркивая, что в нем могут принять участие разработчики любой страны мира, любой национальности и религиозной принадлежности.

Денежное вознаграждение победителя составит 26 тысяч евро, а два призера получат по 18 тысяч евро.