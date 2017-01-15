Российские и европейские евреи почтили память жертв нацистских концлагерей

ДАХАУ (Германия) — РИА Новости. Антон Скрипунов. Представители еврейских общин России и стран Европы посетили мемориальный комплекс в Дахау, делегацию возглавил президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

На территории мемориала члены делегации прочли поминальные молитвы по жертвам нацистских преступлений.

"Любое место, где десятки тысяч людей, включая тысячи евреев и тысячи советских солдат нашли свою смерть ни за что — это, конечно, место, которое надо сохранить в вечной памяти. Ведь нет никакой гарантии, что такой ужас не может повториться", — сказал РИА Новости Гольдшмидт.

Раввин уверен, что только человек "может сделать все", чтобы такое не повторилось, так как именно человек "создал этот ужас".

Мероприятие было приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили заключенных Освенцима (концлагерь Аушвиц-Биркенау) где погибли свыше 1,5 миллиона человек.

Как отметил Гольдшмидт, подобные места члены Совета раввинов Европы посещают "достаточно часто". Раввин сообщил, что был соорганизатором 60-летней годовщины освобождения Освенцима, а также принимал участие в памятных мероприятиях по случаю 70-летие освобождения концлагеря.

Он считает, что любой день в году может быть днем памяти Холокоста, ведь в то время каждый день в различных местах Европы происходили массовые убийства евреев.

"Главная задача нашего поколения — сделать все, чтобы Холокост не был забыт следующими поколениями. Дабы дети поняли к чему может привести фашизм и любые формы расизма", — отметил глава Совета раввинов Европы.

При этом, по словам раввина, некоторые политические силы в Европе провозглашают иное. Он привел в качестве примера выступление одного из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии", который призвал немцев перестать — по прошествии 70 лет — извиняться за преступления нацистов.

Первый концлагерь нацистов



Концлагерь Дахау был открыт в 1933 году, став одним из первых на территории Германии. Первые узники из других стран появились в нем в 1938 году после аннексии Австрии.

В Дахау нацисты, по данным музея, создавали специальные показательные группы заключенных, демонстрируя немецким журналистам жизнь лагеря. Затем серию материалов с ложными фактами о Дахау перепечатали газеты европейских стран.

Узниками лагеря являлись 25113 граждан СССР. Больше заключенных было только из Польши и Германии — 40395 и 31456 человек соответственно.

Нацистская пропаганда доходила до того, что члены делегации Красного креста писали в отчетах о "благоприятном впечатлении", которое на них произвел концлагерь. Страшная правда открылась лишь в 1945 году, когда Дахау освободили войска союзников.

По официальным данным, в Дахау погибли 33205 человек. В музее представлена книга памяти, в которой на более чем 1300-х страницах поименно указаны жертвы, их место, дата рождения и гибели. Однако считается, что в концлагере Дахау погибло намного больше людей, вплоть до 70 тысяч человек. Раввин Гольдшмидт объясняет такое расхождение данных тем, что руководство лагеря далеко не всегда вело учет смертей.