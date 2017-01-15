Европейские раввины почтут память жертв Холокоста в концлагере Дахау

МЮНХЕН, 15 янв — РИА Новости. Антон Скрипунов. Совет раввинов Европы (СРЕ)почтит память жертв Холокоста на территории концлагеря Дахау, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЕ.

"Делегация Совета раввинов Европы с главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом проведет ряд мероприятий в Мюнхене. Одно из них будет приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста: раввины, попечитили и предоставители местной еврейской общины почтут память узников концлагерей и посетят мемориальный комплекс Дахау", — сказала пресс-секретарь главы СРЕ Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова.

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день, по данным СРЕ, в московской Хоральной синагоге будет прочитана поминальная молитва.

Лагерь Дахау расположен в Баварии, это один из первых концлагерей на территории Германии. По разным оценкам в нем замучены от 30 до 70 тысяч узников.



