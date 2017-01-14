Папа римский встретился с лидером Палестины

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Папа Римский Франциск принял в субботу утром лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Как сообщает газета Corriere della Sera, беседа понтифика и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) продолжалась 23 минуты. В начале встречи стороны обменялись памятными подарками.

В ходе аудиенции папа Франциск и Аббас обсудили, в частности, открытие посольства Палестины при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер ПНА.

"Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир", — сказал Аббас, выходя от понтифика.

Открытие посольства ПНА при Ватикане стало возможным после подписания в июне 2015 года полномасштабного договора о взаимоотношениях между двумя государствами. Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане. Со стороны Святого престола его подписал глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер, со стороны Палестины — глава МИД Рияд аль-Малики.

Официальные отношения между Святым престолом и Организацией освобождения Палестины (ООП) были установлены 26 октября 1994 года. Вскоре после этого была учреждена постоянная двусторонняя комиссия, которая начала работу над текстом двустороннего договора. 15 февраля 2000 года такое соглашение, получившее название "Базового договора", было подписано. Одновременно стороны договорились продолжить работу в рамках комиссии, чтобы в будущем подписать всеобъемлющий двусторонний договор о взаимоотношениях. Однако фактически эта работа была начата лишь в 2010 году после паломничества Папы Римского Бенедикта XVI в Святую землю. 13 мая 2015 года стороны сообщили, что двусторонняя комиссия завершила свою работу, согласованный текст договора передается на рассмотрение властей обоих государств.