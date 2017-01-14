США
15.0115 января18:17МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа римский встретился с лидером Палестины

14:5314.01.2017
(обновлено: 15:48 14.01.2017)
11811
Папа римский Франциск встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, Ватикан, 14 января 2017
© REUTERS/ Giuseppe Lami/Pool

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Папа Римский Франциск принял в субботу утром лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Как сообщает газета Corriere della Sera, беседа понтифика и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) продолжалась 23 минуты. В начале встречи стороны обменялись памятными подарками.

Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig
Аббас назвал конференцию в Париже последним шансом урегулировать конфликт
В ходе аудиенции папа Франциск и Аббас обсудили, в частности, открытие посольства Палестины при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер ПНА.

"Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир", — сказал Аббас, выходя от понтифика.

Открытие посольства ПНА при Ватикане стало возможным после подписания в июне 2015 года полномасштабного договора о взаимоотношениях между двумя государствами. Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане. Со стороны Святого престола его подписал глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер, со стороны Палестины — глава МИД Рияд аль-Малики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лавров подтвердил готовность России принять встречу Аббаса и Нетаньяху
Официальные отношения между Святым престолом и Организацией освобождения Палестины (ООП) были установлены 26 октября 1994 года. Вскоре после этого была учреждена постоянная двусторонняя комиссия, которая начала работу над текстом двустороннего договора. 15 февраля 2000 года такое соглашение, получившее название "Базового договора", было подписано. Одновременно стороны договорились продолжить работу в рамках комиссии, чтобы в будущем подписать всеобъемлющий двусторонний договор о взаимоотношениях. Однако фактически эта работа была начата лишь в 2010 году после паломничества Папы Римского Бенедикта XVI в Святую землю. 13 мая 2015 года стороны сообщили, что двусторонняя комиссия завершила свою работу, согласованный текст договора передается на рассмотрение властей обоих государств.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.