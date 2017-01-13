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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ просят Кузнецову и силовиков заступиться за мать, оставившую младенца

20:0713.01.2017
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Пресс-конференция Дети вне политики в Москве
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава синодального отдела РПЦ по благотворительности епископ Пантелеимон обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, руководству Красноярского края и представителям силовых ведомств с просьбой прекратить уголовное дело в отношении жительницы Хакасии, отказавшейся первоначально от своего ребенка из-за личных и семейных трудностей, сообщили в пятницу РИА Новости в синодальном отделе.

По информации патриархии, в августе 2016 года из-за конфликта в семье и тяжелого психологического состояния жительница Хакасии оставила свою новорожденную дочь возле Дома ребенка № 3 в Красноярске. В записке, оставленной в одеяле, в которое была завернута девочка, было сказано, что решение бросить ребенка – "самое страшное" в жизни женщины, и что она обязательно вернется за дочерью. По данным РПЦ, против матери было возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".

Как отметили в синодальном отделе, после того, как данный факт был предан огласке, представители Русской православной церкви, по благословению патриарха Кирилла, решили оказать помощь женщине – "от ходатайства перед правоохранительными органами и социальными службами до предоставления жилья", включая психологическую, социальную, материальную и юридическую поддержку.

"Благодаря заступничеству Церкви жительнице Хакасии вернули ее ребенка. Сотрудники Красноярской епархии помогли женщине найти адвоката, сопровождали ее во время общения с государственными органами, оплатили проведение генетической экспертизы и оказывали другие виды помощи", — сообщили в синодальном отделе.

Впоследствии отношения с родственниками в Хакасии у женщины наладились, однако уголовное дело против нее пока не закрыто, проинформировали в РПЦ.

"Прокуратура обвиняет мать в том, что она оставила ребенка в опасности. Но на улице в то время было тепло, девочка была хорошо одета. Кроме того, нам известно, что мать все время находилась рядом и ушла только после того, как убедилась, что ребенка забрала пожилая женщина", — сообщила глава Центра защиты материнства и детства святых Петра и Февронии Марина Гудошникова, слова которой привели в синодальном отделе.

В результате, отметили в РПЦ, председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон "направил письма заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, в ГУ МВД по Красноярскому краю, прокурору и губернатору Красноярского края с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела в отношении матери и защитить право ребенка воспитываться в кровной семье".

"Также от лица Церкви соответствующие обращения были направлены уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко", — добавил собеседник агентства.

По данным РПЦ, за последние пять лет в разных регионах России при участии Церкви было открыто 45 новых приютов для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. Также в стране действуют свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, и в ближайшее время планируется открытие новых учреждений.

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Религия и мировоззрение
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • serg.potapow2017
    А без РПЦ нельзя закрыть дело о выяденном яйце? Какое к черту оставление в опасности? Подкидыши во все века существовали, не одобрялось это конечно, но как то обходилось без борзых прокуроров
    23:54
    13.01.2017
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  • Саня Баландин
    с каких пор религия вмешивается в мирскую жизнь? у нас вроде светсткие законы, а не Божьи, Божьи законы, они в храмах и церквях, в душе у верующих... должны быть, а вмешательство в уголовные дела - это не сфера интереса РПЦ, они могут лишь помолиться, но прямое вмешательство в уголовку... используя так или иначе авторитет религии и попытка повлиять на ведение и результат уголовного процесса это ли не уголовка?
    10:52
    14.01.2017
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