В РПЦ просят Кузнецову и силовиков заступиться за мать, оставившую младенца

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава синодального отдела РПЦ по благотворительности епископ Пантелеимон обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, руководству Красноярского края и представителям силовых ведомств с просьбой прекратить уголовное дело в отношении жительницы Хакасии, отказавшейся первоначально от своего ребенка из-за личных и семейных трудностей, сообщили в пятницу РИА Новости в синодальном отделе.

По информации патриархии, в августе 2016 года из-за конфликта в семье и тяжелого психологического состояния жительница Хакасии оставила свою новорожденную дочь возле Дома ребенка № 3 в Красноярске. В записке, оставленной в одеяле, в которое была завернута девочка, было сказано, что решение бросить ребенка – "самое страшное" в жизни женщины, и что она обязательно вернется за дочерью. По данным РПЦ, против матери было возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".

Как отметили в синодальном отделе, после того, как данный факт был предан огласке, представители Русской православной церкви, по благословению патриарха Кирилла, решили оказать помощь женщине – "от ходатайства перед правоохранительными органами и социальными службами до предоставления жилья", включая психологическую, социальную, материальную и юридическую поддержку.

"Благодаря заступничеству Церкви жительнице Хакасии вернули ее ребенка. Сотрудники Красноярской епархии помогли женщине найти адвоката, сопровождали ее во время общения с государственными органами, оплатили проведение генетической экспертизы и оказывали другие виды помощи", — сообщили в синодальном отделе.

Впоследствии отношения с родственниками в Хакасии у женщины наладились, однако уголовное дело против нее пока не закрыто, проинформировали в РПЦ.

"Прокуратура обвиняет мать в том, что она оставила ребенка в опасности. Но на улице в то время было тепло, девочка была хорошо одета. Кроме того, нам известно, что мать все время находилась рядом и ушла только после того, как убедилась, что ребенка забрала пожилая женщина", — сообщила глава Центра защиты материнства и детства святых Петра и Февронии Марина Гудошникова, слова которой привели в синодальном отделе.

В результате, отметили в РПЦ, председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон "направил письма заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, в ГУ МВД по Красноярскому краю, прокурору и губернатору Красноярского края с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела в отношении матери и защитить право ребенка воспитываться в кровной семье".

"Также от лица Церкви соответствующие обращения были направлены уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко", — добавил собеседник агентства.

По данным РПЦ, за последние пять лет в разных регионах России при участии Церкви было открыто 45 новых приютов для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. Также в стране действуют свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, и в ближайшее время планируется открытие новых учреждений.