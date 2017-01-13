Исаакиевский собор в пятницу закроют раньше из-за встречи активистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в пятницу закроют раньше обычного из-за планируемой возле него встречи активистов и депутатов, сообщил журналистам директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом. Представители РПЦ позднее заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Ранее на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что в пятницу вечером у Исаакиевского собора пройдет неформальная встреча активистов, где предполагается обсудить детали общественной компании против передачи собора церкви. Поскольку эта встреча пройдет в формате общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.

"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать каких-то столкновений и стычек возле объекта культуры всемирного значения", — сказал Буров.

Он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы коллектив музея "отмежевался" от протестных действий.

"Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, я доверенное лицо губернатора Полтавченко, я советник губернатора на общественных началах. Я попросил наш коллектив отмежеваться сейчас (от всех протестных действий) и делать одно: работать, работать, работать. Те тревожные акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня пугаться", — добавил он.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".