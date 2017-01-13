Исаакиевский собор в пятницу закроют раньше из-за встречи активистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в пятницу закроют раньше обычного из-за планируемой возле него встречи активистов и депутатов, сообщил журналистам директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.
Ранее на своей странице в Facebook депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что в пятницу вечером у Исаакиевского собора пройдет неформальная встреча активистов, где предполагается обсудить детали общественной компании против передачи собора церкви. Поскольку эта встреча пройдет в формате общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.
"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать каких-то столкновений и стычек возле объекта культуры всемирного значения", — сказал Буров.
Он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы коллектив музея "отмежевался" от протестных действий.
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".