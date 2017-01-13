Депутат рассказал о ходе строительства Соборной мечети в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Первый крупный транш в сумме миллиарда рублей на строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, поступит к подрядчику в ближайшее время, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.

"Мы пришли к договоренности, что подрядчик в ближайшее время получит первый миллиард рублей на возведение мечети. Меценаты уже выделили необходимые средства на этот год. Всего понадобится более трех с половинной миллиардов", — сказал РИА Новости Бальбек.

При этом депутат, который является участником попечительского совета по вопросам строительства мечети, подчеркнул, что намерен инициировать вопрос сокращения сроков строительства.

"Учитывая, что финансирование поступает в достаточном объеме, я буду предлагать пересмотреть график производственных работ с целью увеличения темпов строительства мечети, которая станет долгожданным подарком для всех мусульман полуострова", — подчеркнул Бальбек.

Строительство мечети возобновилось 1 апреля 2016 года. До этого власти Крыма разорвали контракт с прежним генподрядчиком из Турции, заменив его на российские строительные компании. Такое решение — разорвать все деловые отношения с Турцией — было принято ими после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

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