Депутат рассказал о ходе строительства Соборной мечети в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Первый крупный транш в сумме миллиарда рублей на строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, поступит к подрядчику в ближайшее время, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.
При этом депутат, который является участником попечительского совета по вопросам строительства мечети, подчеркнул, что намерен инициировать вопрос сокращения сроков строительства.
"Учитывая, что финансирование поступает в достаточном объеме, я буду предлагать пересмотреть график производственных работ с целью увеличения темпов строительства мечети, которая станет долгожданным подарком для всех мусульман полуострова", — подчеркнул Бальбек.
Строительство мечети возобновилось 1 апреля 2016 года. До этого власти Крыма разорвали контракт с прежним генподрядчиком из Турции, заменив его на российские строительные компании. Такое решение — разорвать все деловые отношения с Турцией — было принято ими после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.
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