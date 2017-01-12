Эксперт: сотрудничество музея и РПЦ возможно при "здравом компромиссе"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У Государственного исторического музея есть позитивный опыт сотрудничества с Русской Православной Церковью (РПЦ), который возможен при условии "здравого компромисса", рассказала РИА Новости начальник управления общественных связей Государственного Исторического музея (ГИМ) Мария Лемигова.
"У Исторического музея и Русской Православной Церкви (РПЦ) есть позитивный опыт взаимодействия по реставрации и сохранению Новодевичьего монастыря. ГИМ передал его РПЦ в 2009 году, но, тем не менее, Исторический музей продолжает наблюдение за этим объектом культурного наследия, с нами регулярно консультируются по вопросам сохранения этого памятника. Мы с РПЦ делаем общее дело и надеемся, что здравый компромисс будет сохранен в будущем, на настоящий момент опыт сотрудничества ГИМа и РПЦ это доказывает", — рассказала Лемигова.
"Таким образом, ГИМ фактически возвращается в Новодевичий монастырь, рядом с ним будет организована экспозиция, посвященная истории русского православия на основе памятников, составляющих фондовое собрание Исторического музея" — пояснила Лемигова.
"Соработничество" с РПЦ
Представитель музея рассказала, что храм Василия Блаженного (Покровский собор на Красной площади), который входит в комплекс ГИМ, с 1990 года используется в совместном ведении РПЦ и музея.
Она отметила, что за последние десять лет проведена большая работа по реставрации храма Василия Блаженного, в котором, в частности, планируется открыть для верующих предел Святого Иоанна Блаженного, где находится рака с его мощами. "Такой вариант сотрудничества с РПЦ — соработничество", — добавила она.