Эксперт: сотрудничество музея и РПЦ возможно при "здравом компромиссе"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У Государственного исторического музея есть позитивный опыт сотрудничества с Русской Православной Церковью (РПЦ), который возможен при условии "здравого компромисса", рассказала РИА Новости начальник управления общественных связей Государственного Исторического музея (ГИМ) Мария Лемигова.

Ранее сообщалось, что принято решение передать РПЦ Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. В Минкультуры выразили мнение, что при передаче собора сохранение за ним нынешних музейных функций "возможно лишь теоретически". "Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"У Исторического музея и Русской Православной Церкви (РПЦ) есть позитивный опыт взаимодействия по реставрации и сохранению Новодевичьего монастыря. ГИМ передал его РПЦ в 2009 году, но, тем не менее, Исторический музей продолжает наблюдение за этим объектом культурного наследия, с нами регулярно консультируются по вопросам сохранения этого памятника. Мы с РПЦ делаем общее дело и надеемся, что здравый компромисс будет сохранен в будущем, на настоящий момент опыт сотрудничества ГИМа и РПЦ это доказывает", — рассказала Лемигова.

По ее словам представители музея входят в комиссию по реставрации монастыря. Кроме того, принято решение о строительстве музейно-экспедиционного центра вблизи Новодевичьего монастыря к 2024 года.

"Таким образом, ГИМ фактически возвращается в Новодевичий монастырь, рядом с ним будет организована экспозиция, посвященная истории русского православия на основе памятников, составляющих фондовое собрание Исторического музея" — пояснила Лемигова.

"Соработничество" с РПЦ

Представитель музея рассказала, что храм Василия Блаженного (Покровский собор на Красной площади), который входит в комплекс ГИМ, с 1990 года используется в совместном ведении РПЦ и музея.

"У нас принято компромиссное решение: в храме каждое воскресенье проходит служба, все верующие могут прийти туда. Два раза в год на престольные праздники — Святого Петра и Павла и Покрова Святой Богородицы проводятся службы. Для паломников вход в собор бесплатный и без очереди. За прошлый год Покровский собор посетило более 3 тысяч паломников ", — продолжила Лемигова.

Она отметила, что за последние десять лет проведена большая работа по реставрации храма Василия Блаженного, в котором, в частности, планируется открыть для верующих предел Святого Иоанна Блаженного, где находится рака с его мощами. "Такой вариант сотрудничества с РПЦ — соработничество", — добавила она.