Митрополит Иларион: в США помнят Валерия Халилова по его выступлениям

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Выступления в США погибшего в авиакатастрофе над Черным морем руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова были "незабываемыми для американской публики", и известие о его кончине тяжело переживали в США, заявил во вторник журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Член Союза композиторов России митрополит Иларион, неоднократно выступавший на концертах вместе с Халиловым, во вторник вечером присутствовал на представлении в Большом зале Московской консерватории его "Рождественской оратории", которая была впервые исполнена в 2007 году в Вашингтоне.

"Премьера этой оратории состоялась в США, в самом большом культовом сооружении этой страны — Национальной кафедральной базилике Вашингтона, и дирижировал этим премьерным исполнением Валерий Михайлович Халилов, который тогда был главным военным дирижером России. Вместе с оркестром министерства обороны, с хором и солистами, он туда приехал, и это было незабываемое исполнение — и для нас, кто участвовал в этой поездке, и для американской публики", — рассказал митрополит.

На премьере присутствовали пять тысяч слушателей, исполнение было показано в прямом эфире телекомпанией Salt and Light TV для более чем 40 миллионов зрителей.

По словам митрополита Илариона, когда пришла трагическая новость о гибели Валерия Халилова, то "не только у нас в России его вспоминали, но и в Америке". "Многие его там помнили по тем поездкам, как и по другим его поездкам в Соединенные Штаты", — добавил Иларион.

Во вторник "Рождественскую ораторию" по случаю 50-летия митрополита Илариона исполнил в Московской консерватории Большой симфонический оркестр имени Чайковского, которым дирижировал Владимир Федосеев. В вечере также приняли участие около 20 детей от восьми до 11 лет из гимназии имени Грибоедова, музыкального театра "Домисолька" и театра-студии "Дверь", которые читали Евангелие.

В столичном концертном зале "Крокус Сит Холл" "Рождественская оратория" будет исполнена также 14 января — там она прозвучит в память о выдающемся дирижере, это была просьба митрополита Илариона, сообщили РИА Новости организаторы концерта.

Генерал-лейтенант Валерий Халилов погиб при крушении близ Сочи самолета Ту-154 Минобороны России, выполнявшего рейс из Москвы в сирийскую Латакию.