Депутат считает, что решение о передаче Исаакия РПЦ раскалывает Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви "раскалывает Петербург", считает депутат Законодательного собрания города Максим Резник.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени.

Депутат Резник не согласен с решением властей города о передаче Исаакиевского собора РПЦ. "Это решение раскалывает Петербург", — сообщил он на своем сайте.

По его мнению, пока "вопрос о передачи РПЦ Исаакиевского собора не решен ни юридически, ни формально".

"Мы это все будем обсуждать, конечно. Когда много лет назад начиналась борьба с башней "Газпрома", нам тоже говорили, что все решено. И, тем не менее, я считаю, что все в руках петербуржцев", — считает Резник.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны". В Санкт-Петербургской митрополии сообщали в свою очередь, что митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора РПЦ, однако не отказывается от этих притязаний. Санкт-Петербургская епархия в 2015 году обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.