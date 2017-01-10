Депутат намерен обратиться в суд из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви нарушает его гражданские права, в связи с чем парламентарий намерен обратиться в суд.

Во вторник вечером пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов сообщил РИА Новости, что Исаакиевский собор будет возвращен в безвозмездное пользование РПЦ, однако при этом сохранит свои музейные функции.

"На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена. Закон позволяет гражданам обратиться по этому вопросу в суд, если они полагают, что их права и интересы нарушены. Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде", — написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны". В Санкт-Петербургской митрополии сообщали в свою очередь, что митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора РПЦ, однако не отказывается от этих притязаний.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.-0-