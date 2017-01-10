США
12.0112 января17:55МСК
USD59.50-0.66
EUR63.28-0.24
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Сербский патриарх просит власти и духовенство помочь сербам в Хорватии

16:0810.01.2017
(обновлено: 12:47 12.01.2017)
02551
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в интервью хорватскому изданию Jutarnji list призвал хорватских чиновников и духовенство Католической церкви этой страны обратить внимание на продолжающиеся случаи преступлений в отношении сербского населения в Хорватии и осквернения храмов СПЦ, сообщается на сайте Сербской православной церкви.

"За прошлый год в Сербский народный совет в Хорватии поступили заявления о 180 нападениях на сербов, сообщения о них имеет и Священный Синод в Белграде. Говорят, что пострадавшие — наши единоверцы и соотечественники, публично заявляют только о каждом третьем или четвертом подобном инциденте. Страдания не прекратились и в мирное время. Сколько наших храмов были осквернены за последние годы?" — заявил патриарх Ириней в интервью, полный текст которого опубликован на портале Сербского патриархата.

По его словам, официальные лица Хорватии не обращают внимания на подобные инциденты. Предстоятель СПЦ также рассказал, что когда он посещал мемориальный комплекс Ясеновац в сентябре прошлого года, то видел на его стенах слова приветствия хорватских нацистов-усташей.

"Я не могу представить, чтобы в каком-либо сербском городе перед учреждением, относящимся к хорватскому меньшинству, собиралась бы толпа и кричала, угрожала смертью, выкрикивала бы оскорбления. Вероятно, это такая демократия. Но демократия ли, когда на государственном телевидении говорят, что дело об убийстве сербского ребенка — за которое, конечно, никто не осужден, хотя убийцы известны всем — "раздуто" СМИ?" — отметил патриарх.

В то же время он добавил, что не отрицает и, тем более, не оправдывает случаи, когда что-либо противоправное совершают сербы. "В той же степени, точно так же я молюсь Богу за всех невинных жертв и страдальцев — вне зависимости от того, какой они национальности: сербы ли они, хорваты, боснийские мусульмане или кто-то еще. Я желаю только мира, молюсь за мир", — сказал Ириней.

Сербский первоиерарх также признал, что "не заметил, чтобы за последние 20 лет — за время, прошедшее с окончания, слава Богу, войны (сербо-хорватский конфликт продолжался в 1991-1995 годах — ред.), кто-либо из религиозных лидеров Хорватии публично бы осудил нападение на сербскую церковь, на кого-либо из православных".

"Сербы и хорваты — братья, и только братья. Если кто-то думает, что сербы и хорваты не братья-славяне, а есть и такие, то, я думаю, мы — братья во Христе, братья по тому учению, которое Христос нам оставил и которому мы должны следовать", — заявил глава СПЦ. Он выразил надежду, что, в целом, "оба государства, Сербия и Хорватия, несмотря на тяготы и испытания, исторические и современные, стремятся к миру". И православные, и католические священнослужители, по словам Иринея, этому должны помогать: "на епископах обеих церквей лежит огромная ответственность".

"Всех нас сотворил один Бог. Он всем нам Отец. В Сербии нет граждан первого и второго разряда. Надеюсь, что так же будет скоро и в Хорватии: что будут решены проблемы беженцев и изгнанных со своих мест, что не будут разбиваться таблички с надписями на кириллице, что прекратятся угрозы, очернения и осквернения православных храмов уничижительными надписями… Мы ожидаем и публичной поддержки со стороны наших во Христе братьев, хорватских епископов", — заявил Ириней.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.