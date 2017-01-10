Сербский патриарх просит власти и духовенство помочь сербам в Хорватии

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в интервью хорватскому изданию Jutarnji list призвал хорватских чиновников и духовенство Католической церкви этой страны обратить внимание на продолжающиеся случаи преступлений в отношении сербского населения в Хорватии и осквернения храмов СПЦ, сообщается на сайте Сербской православной церкви.

"За прошлый год в Сербский народный совет в Хорватии поступили заявления о 180 нападениях на сербов, сообщения о них имеет и Священный Синод в Белграде. Говорят, что пострадавшие — наши единоверцы и соотечественники, публично заявляют только о каждом третьем или четвертом подобном инциденте. Страдания не прекратились и в мирное время. Сколько наших храмов были осквернены за последние годы?" — заявил патриарх Ириней в интервью, полный текст которого опубликован на портале Сербского патриархата.

По его словам, официальные лица Хорватии не обращают внимания на подобные инциденты. Предстоятель СПЦ также рассказал, что когда он посещал мемориальный комплекс Ясеновац в сентябре прошлого года, то видел на его стенах слова приветствия хорватских нацистов-усташей.

"Я не могу представить, чтобы в каком-либо сербском городе перед учреждением, относящимся к хорватскому меньшинству, собиралась бы толпа и кричала, угрожала смертью, выкрикивала бы оскорбления. Вероятно, это такая демократия. Но демократия ли, когда на государственном телевидении говорят, что дело об убийстве сербского ребенка — за которое, конечно, никто не осужден, хотя убийцы известны всем — "раздуто" СМИ?" — отметил патриарх.

В то же время он добавил, что не отрицает и, тем более, не оправдывает случаи, когда что-либо противоправное совершают сербы. "В той же степени, точно так же я молюсь Богу за всех невинных жертв и страдальцев — вне зависимости от того, какой они национальности: сербы ли они, хорваты, боснийские мусульмане или кто-то еще. Я желаю только мира, молюсь за мир", — сказал Ириней.

Сербский первоиерарх также признал, что "не заметил, чтобы за последние 20 лет — за время, прошедшее с окончания, слава Богу, войны (сербо-хорватский конфликт продолжался в 1991-1995 годах — ред.), кто-либо из религиозных лидеров Хорватии публично бы осудил нападение на сербскую церковь, на кого-либо из православных".

"Сербы и хорваты — братья, и только братья. Если кто-то думает, что сербы и хорваты не братья-славяне, а есть и такие, то, я думаю, мы — братья во Христе, братья по тому учению, которое Христос нам оставил и которому мы должны следовать", — заявил глава СПЦ. Он выразил надежду, что, в целом, "оба государства, Сербия и Хорватия, несмотря на тяготы и испытания, исторические и современные, стремятся к миру". И православные, и католические священнослужители, по словам Иринея, этому должны помогать: "на епископах обеих церквей лежит огромная ответственность".

"Всех нас сотворил один Бог. Он всем нам Отец. В Сербии нет граждан первого и второго разряда. Надеюсь, что так же будет скоро и в Хорватии: что будут решены проблемы беженцев и изгнанных со своих мест, что не будут разбиваться таблички с надписями на кириллице, что прекратятся угрозы, очернения и осквернения православных храмов уничижительными надписями… Мы ожидаем и публичной поддержки со стороны наших во Христе братьев, хорватских епископов", — заявил Ириней.