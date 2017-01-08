Патриарх Кирилл вручит детям рождественские подарки на елке в Кремле

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Патриарх Кирилл в воскресенье посетит патриаршую елку в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит детям рождественские подарки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Русской православной церкви священник Александр Волков.

"Елка в этот день специальным образом устраивается в связи с Рождеством", — сказал Волков.

На мероприятии, по его словам, будут присутствовать дети из многодетных семей, дети священнослужителей и воспитанники детских домов. Все они, как отметил Волков, получат "подарки от патриарха и его благословение".

Перед рождественской елкой предстоятель Русской церкви совершит литургию в Успенском соборе Кремля. На следующий день после Рождества православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, и это собрание верующих называется "Собором Пресвятой Богородицы", и котором вместе с Богородицей совершается память святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня — сына святого Иосифа Обручника от первого брака, который вместе с отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве Святого Семейства в Египет.