Патриарх Кирилл поздравил пациентов больницы святителя Алексия с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Рождество Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского, поздравил ее пациентов с Рождеством и подарил им подарки.

По традиции на Рождество и Пасху предстоятель Русской православной церкви посещает какое-нибудь социальное учреждение, чтобы поздравить его подопечных с праздником.

"Персонал не только должен делать все, чтобы процесс лечения был правильным и эффективным, но и чтобы люди себя хорошо чувствовали душевно. Потому что болезнь всегда сопровождается физической болью и тяжелым душевным состоянием", — сказал патриарх во время посещения отделения реанимации и пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

Патриарх также передал лечебному заведению портативный автоклав. Это оборудование позволяет проводить качественную стерилизационную обработку хирургических инструментов. Кроме того, первоиерарх подарил пациентам иконы и шоколадки. Затем он посетил паллиативное отделение больницы, где лежат неизлечимо больные люди.

"Это тяжелый момент. Но ведь это естественно, каждый в той или иной степени через это пройдет. Человек пока еще здесь, но уже и не здесь. Задача персонала заключается в том, чтобы окружить заботой людей в эти последние годы жизни", — подчеркнул патриарх.

В заключительном слове в храме при больнице предстоятель РПЦ заметил, что лечебное заведение стало "достойным современным учреждением", оснащенным новым оборудованием. "Люди, получающие здесь медицинскую помощь, довольны, особенно пожилые, они чувствуют себя в родной среде", — заявил первоиерарх, пообщавшись с пациентами.

Храму при больнице патриарх подарил изображение вифлеемского вертепа, сделанное из перламутра.

Больница святителя Алексия была построена в 1902 году. Сегодня это многопрофильное лечебное учреждение Русской православной церкви на 250 мест. Ежегодно врачи принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек. В больнице лечатся не только москвичи, но и жители других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех больных обследование и лечение бесплатны. Осенью 2016 года в больнице начало работу отделение паллиативной помощи. Его главное отличие от других московских паллиативных отделений и хосписов состоит в том, что здесь принимают пациентов без столичной регистрации и даже без документов. Многие пациенты поступают в больницу по "скорой помощи".