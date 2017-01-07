Патриарх вновь призвал столичные храмы не дарить ему цветы на Рождество

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей московских храмов направить средства, которые они планировали потратить на цветы к Рождеству, на благотворительный счет больницы святителя Алексия для приобретения современного оборудования – ультразвукового скальпеля, который позволит сделать новый шаг в развитии хирургической службы больницы.

В субботу, когда православные верующие отмечают Рождество, предстоятель Русской православной церкви посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского. По традиции на Рождество и Пасху первоиерарх посещает какое-нибудь социальное учреждение, чтобы поздравить его подопечных с праздником.

"Мне пришла в голову мысль попросить приходы больше не покупать цветы, а те суммы, которые они закладывают в свои расходы на приобретение цветов, направлять на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия", — сказал патриарх.

По его словам, цветы для него важны, так как через такие знаки внимания он получает моральную и духовную поддержку от людей, однако правильнее было бы направить эти суммы на благотворительность. "Я думаю, что эта традиция у нас укоренится… Чем больше цветов, тем больше будет оборудования для больницы", — отметил предстоятель РПЦ.

Ранее в ноябре патриарх попросил не дарить ему цветы на день рождения, а также направить средства на закупку оборудования для больницы святителя Алексия.