Патриарх вновь призвал столичные храмы не дарить ему цветы на Рождество

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей московских храмов направить средства, которые они планировали потратить на цветы к Рождеству, на благотворительный счет больницы святителя Алексия для приобретения современного оборудования – ультразвукового скальпеля, который позволит сделать новый шаг в развитии хирургической службы больницы.
В субботу, когда православные верующие отмечают Рождество, предстоятель Русской православной церкви посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского. По традиции на Рождество и Пасху первоиерарх посещает какое-нибудь социальное учреждение, чтобы поздравить его подопечных с праздником.
"Мне пришла в голову мысль попросить приходы больше не покупать цветы, а те суммы, которые они закладывают в свои расходы на приобретение цветов, направлять на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия", — сказал патриарх.
По его словам, цветы для него важны, так как через такие знаки внимания он получает моральную и духовную поддержку от людей, однако правильнее было бы направить эти суммы на благотворительность. "Я думаю, что эта традиция у нас укоренится… Чем больше цветов, тем больше будет оборудования для больницы", — отметил предстоятель РПЦ.
Ранее в ноябре патриарх попросил не дарить ему цветы на день рождения, а также направить средства на закупку оборудования для больницы святителя Алексия.
В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
"Мне пришла в голову мысль попросить приходы больше не покупать цветы, а те суммы, которые они закладывают в свои расходы на приобретение цветов, направлять на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия", — сказал патриарх. Шесть лет с лишним лет думал эту мысль патриарх, наконец оформил в благословение на перевод денежных средств на счет подконтрольной больницы.
А вот дальше начинается странное: "Я думаю, что эта традиция у нас укоренится… Чем больше цветов, тем больше будет оборудования для больницы", — отметил предстоятель РПЦ." - впечатление, что РПЦ решило заняться цветочным бизнесом. А что? Побрызгал водой на цветок, сообщил, что благодать господня на тот цветок снизошла и продавай втридорога, как специально благословленный для (любого повода) атрибут.
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