В Ингушетии в 2017 году реконструируют два православных храма

НАЛЬЧИК, 7 янв – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году намерены провести реконструкцию двух православных храмов в республике, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В субботу Евкуров в Покровской церкви в Сунженском районе Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Рождеству.

"К 25-летию республики (летом этого года – ред.) мы решили реконструировать православные храмы, расположенные в сельском поселении Троицкое и Карабулаке. Там будут созданы все условия для проведения богослужений", — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Кроме того, планируется создать службу ритуальных услуг, и в дальнейшем оказывать помощь в организации паломничества в Иерусалим. В прошлом году Святую Землю смогли посетить несколько десятков православных верующих из Ингушетии.

Руководитель региона также выразил надежду, что истинно христианские традиции бескорыстной любви к ближнему, милосердия и терпимости, миролюбия и созидательного труда во имя общего блага послужат укреплению общественного согласия и единению всех народов России. "Человек с Богом в душе никогда не навредит другому человеку", — отметил Евкуров.

Он поздравил прихожан с праздником, пожелал здоровья и душевного тепла, мира и благоденствия.