Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством.

"Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям", — говорится в поздравлении, текст которого приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

Он напомнил, что нужно делать добрые дела, заботиться о ближних и о тех, кто нуждается в помощи. А также отметил уникальную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении богатейшего исторического и культурного наследия страны.

Президент поблагодарил их за вклад, который они вносят в развитие общества.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия", — цитирует пресс-служба поздравление Владимира Путина.