Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама поздравил в пятницу православных христиан с наступающим Рождеством.

От имени своей супруги Мишель и себя лично американский лидер пожелал "счастливого Рождества православным христианам в США и по всему миру". "Мы отмечаем рождение Иисуса Христа и размышляем над заповедью любить друг друга так, как Он возлюбил нас", — подчеркнул Обама.

Он отметил "множество способов, которым православные проявляют эту любовь к своим ближним, укрепляя как религиозные, так и общественные связи".

"По всей стране и в мире в храмах проходят службы, и мы подтверждаем наше стремление защищать глобальное и неотъемлемое право всех людей исповедовать свою веру. Мы проявляем солидарность с теми, кто подвергается насилию. И вступив в новый год, мы присоединяемся к нашим православным братьям и сестрам в молитве и работе ради мира и справедливости", — добавил Обама.