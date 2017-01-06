Армянская церковь отметит Рождество Христово и Крещение в один день

ЕРЕВАН, 6 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армянская Апостольская церковь (ААЦ) — единственная среди христианских церквей — отмечает в пятницу праздник Рождества Христова одновременно с Крещением под общим названием Богоявления.

Глава ААЦ Католикос всех армян Гарегин Второй отслужил в Кафедральном соборе Святого Эчмиадзина торжественную рождественскую литургию. На богослужении присутствовали руководители страны, члены правительства, депутаты, аккредитованные в Ереване послы, политические деятели и прихожане.

"Только Армянская Церковь сохранила древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день. Другие церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря или 7 января, а Крещение — 6 или 19 января", — сообщили РИА Новости в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина (кафедральный собор в городе Вагаршапат, главный храм ААЦ и резиденция Католикоса всех армян).

Согласно Ветхому Завету, никто не имел права проповедовать, не достигнув 30-летнего возраста. Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день, так как Христос начал проповедовать в 30 лет и после крещения.

Все христиане до четвертого века праздновали Рождество 6 января. Однако даже после принятия христианства язычество у римлян не теряло своих позиций. С большой пышностью 25 декабря отмечался праздник поклонения солнцу. Чтобы устранить языческие обычаи, в 336 году Римская церковь официально постановила считать 25 декабря днем Рождества Иисуса Христа.

Пост и рождественская литургия

Предшествующая Рождеству неделя — с 30 декабря до вечера 5 января — считается постной. В эти дни используются продукты исключительно растительного происхождения. По старому летоисчислению, армяне отмечали Новый год 1 числа месяца Навасард, то есть 11 августа, когда поста не было. С принятием нового летоисчисления Новый год стали праздновать 31 декабря — в день, совпадающий с постом, предшествующим Рождеству. Завершают пост 5 января, вечером в Сочельник, когда в церквях отслужат рождественскую литургию. Люди приветствуют друг друга словами: "Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!"

Праздник Рождества и Богоявления — это день прихода в мир, то есть явления Иисуса Христа. Он начинается вечером 5 января, так как церковный день сменяется после вечернего богослужения.

Сначала служат святую литургию Чракалуйца, которая совершается два раза в год — в праздники Рождества и Воскресения. "Чракалуйц" означает "возжигание светильников" (лампад), что символизирует свет Вифлеемской звезды, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Также во время литургии зажигают свечи, символизирующие божественный свет, благословение церкви. Поэтому зажженные в церкви лампады и свечи люди уносят в свои дома.

Освящение воды

Шестого января, после рождественской литургии, совершается Водоосвящение, которое символизирует крещение Христа в реке Иордан. Вода освящается Библией, крестом и миром, после этого ее раздают присутствующим. На следующий день в армянской церкви служат литургию поминовения усопших, совершается обряд панихиды для успокоения душ почивших.

В дни празднования Рождества также освящают дома. Впрочем, люди приглашают священнослужителя домой или на место работы, желая получить Божие благословение, и после Рождества и Воскресения.

Седьмого января, как и во все дни, следующие сразу за главными праздниками, совершается поминовение усопших — Мерелоц. После Божественной литургии во всех церквях молятся за упокой души, после чего люди посещают могилы.

Рождественские обряды продолжаются до 13 января, вплоть до праздника наречения имени Господня.