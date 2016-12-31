Патриарх назвал уходящий год одним из самых сложных в XXI веке

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что 2016 год был одним из самых сложных в XXI веке, но благодаря ему Россия обрела особый опыт преодоления скорбей, а ее народ стал сильнее.

"Это был один из самых сложных, по крайне мере в XXI веке нашей истории, год. Хорошо знаем, через какие грозные, сложные события мы прошли… Не покидает чувство, что этот год не ослабил наш народ, нашу страну, не ослабил веру православную и Церковь. Так нередко бывает, что люди, устремляясь к каким-то целям и достигая их через препятствия, связанные с большими опасностями для здоровья, жизни, часто не без потерь и трудностей, чувствуют себя сильнее. Потому что приобретен некий особый опыт — опыт преодоления скорбей", — сказал патриарх в субботу перед новогодним молебном в московском храме Христа Спасителя.

По его словам, страна "прошла через год, в котором было все", а последние его дни особенно "обожгли скорбью сердца большинства нашего народа".

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"Мы молились об упокоении убитого посла России, о жертвах катастрофы самолета… и сейчас молимся и не забываем того, что с нами произошло. Мы, несомненно, как страна, как народ, как Церковь все становимся по милости Божией сильнее", — убежден предстоятель Русской церкви.

Он так же отметил, что минувший год стал годом несомненного роста религиозного сознания в российском обществе. "Посещая многие уголки России, я вижу, как реально меняется духовная жизнь людей, и это связано не только с появлением новых храмов, но и с тем, как люди воспринимают истины веры, с каким выражением лиц они молятся, какая радость сходит на эти лица во время прикосновения к святыням", — добавил патриарх Кирилл.

По его мнению, Церкви еще предстоит очень большая работа, связанная, в том числе, и с воцерковлением людей, но сейчас "есть понимание, что мы идем по милости Божией по правильному пути".