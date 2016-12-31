США
31.1231 декабря22:11МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх назвал уходящий год одним из самых сложных в XXI веке

19:5031.12.2016
(обновлено: 20:12 31.12.2016)
12012
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что 2016 год был одним из самых сложных в XXI веке, но благодаря ему Россия обрела особый опыт преодоления скорбей, а ее народ стал сильнее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. 12 февраля 2016
© AFP 2016/ Adalberto Roque
Выбор РИА Новости: главные религиозные события 2016 года

"Это был один из самых сложных, по крайне мере в XXI веке нашей истории, год. Хорошо знаем, через какие грозные, сложные события мы прошли… Не покидает чувство, что этот год не ослабил наш народ, нашу страну, не ослабил веру православную и Церковь. Так нередко бывает, что люди, устремляясь к каким-то целям и достигая их через препятствия, связанные с большими опасностями для здоровья, жизни, часто не без потерь и трудностей, чувствуют себя сильнее. Потому что приобретен некий особый опыт — опыт преодоления скорбей", — сказал патриарх в субботу перед новогодним молебном в московском храме Христа Спасителя.

По его словам, страна "прошла через год, в котором было все", а последние его дни особенно "обожгли скорбью сердца большинства нашего народа".

© Ruptly
Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

"Мы молились об упокоении убитого посла России, о жертвах катастрофы самолета… и сейчас молимся и не забываем того, что с нами произошло. Мы, несомненно, как страна, как народ, как Церковь все становимся по милости Божией сильнее", — убежден предстоятель Русской церкви.

Обучение в Томской духовной семинарии
© РИА Новости. Яков Андреев
Перейти в фотобанк
Легойда: образованное духовенство является для РПЦ одной из главных задач
Он так же отметил, что минувший год стал годом несомненного роста религиозного сознания в российском обществе. "Посещая многие уголки России, я вижу, как реально меняется духовная жизнь людей, и это связано не только с появлением новых храмов, но и с тем, как люди воспринимают истины веры, с каким выражением лиц они молятся, какая радость сходит на эти лица во время прикосновения к святыням", — добавил патриарх Кирилл.

По его мнению, Церкви еще предстоит очень большая работа, связанная, в том числе, и с воцерковлением людей, но сейчас "есть понимание, что мы идем по милости Божией по правильному пути".

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
  • RUKAPOMOHI
    Простите, но не могу не сказать.
    "...что 2016 год был одним из самых сложных в XXI веке..." Прочтите, что это такое? Век только успел начаться, всего 16 лет с начала века, а год оказался одним из самых сложных. Как он смог это определить? Что, все следующие года станут менее сложными? А можно соответствующий документ получить?
    "...Россия обрела особый опыт преодоления скорбей...". Опыт преодоления скорбей? Это сильно сказано. Никогда не думал, что скорбь можно преодолеть. Это что, препятствие?
    "По его словам, страна "прошла через год, в котором было все", Вспоминается анекдот.
    Поймал мужик золотую рыбку, та ему и говорит:
    - Говори своё желание.
    - Хочу чтоб у меня всё было, - говорит мужик.
    - Да-а мужик, у тебя всё было, - сказала золотая рыбка.

    Последний абзац вообще полный абзац, но остановлюсь только на одном. Пусть мне не рассказывают сказки, что "воцерковление" есть добровольное вступление человека в ряды РПЦ.
    20:10
    31.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.