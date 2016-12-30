Близкие погибших в крушении Ту-154 и посол Турции пришли в Соборную мечеть

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин провел в пятницу в Московской соборной мечети "джаназа намаз" – поминальную молитву по всем погибшим во время катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем, сообщила пресс-служба СМР.

Традиционно пятница для мусульман — особый молитвенный день, который верующие проводят в мечетях.

"Вместе с духовным лидером мусульман России в зале Московской соборной мечети молились родственники погибших", — уточнили в Совете муфтиев. Кроме того, в молельном зале в пятничной молитве приняли участие посол Турции в РФ Хусейн Дириоз, посол Афганистана доктор Абдул Каюм Кучай и советники посольств, говорится в пресс-релизе.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.