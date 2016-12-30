МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заливка фундамента и строительство здания Соборной мечети Симферополя начнется в 2017 году. Сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.

"В соответствии с графиком, с нового года начнется строительство самой мечети. Котлован готов, все подготовительные работы проведены, и как только пройдут холода, начнется заливка фундамента. С помощью Всевышнего к 2019-му году строительство должно завершиться", — приводит пресс-служба слова заместителя муфтия Крыма Айдера Исмаилова.

Площадь застройки Соборной мечети, как уточнили в муфтияте. составляет 2,7 гектара. Согласно проекту, мечеть будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза).

У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Планируется, что здание сможет вместить около четырех тысяч человек. Так, только в главном молельном зале одновременно смогут находиться 1,5 тысячи мужчин и 900 женщин.

Строительство мечети возобновилось 1 апреля 2016 года. До этого власти Крыма разорвали контракт с прежним генподрядчиком из Турции, заменив его на российские строительные компании. Такое решение — разорвать все деловые отношения с Турцией — было принято ими после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.