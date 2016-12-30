Американцы больше всего жалуются властям США на баптистов и Бибера

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самым массовым обращением граждан США к своему правительству с 2011 года стала жалоба на Баптистскую церковь Вестборо, известную своими жесткими высказываниями в адрес мусульман, представителей ЛГБТ-сообщества и христиан других деноминаций, пишет International Business Times.

В 2011 году президент США Барак Обама запустил сайт для петиций в адрес власти. Минимальный порог для рассмотрения правительством того или иного обращения изначально составлял 5 тысяч подписей, однако в 2013 году его повысили до 100 тысяч из-за чрезмерно большого количества обращений.

Самым популярным ходатайством стал призыв отнести церковь баптистов Вестборо к "группам ненависти", за их нападки в адрес геев, семей погибших военнослужащих и представителей других конфессий. Обращение подписали почти 370 тысяч человек.

Второй в рейтинге популярности является призыв американцев к Обаме повлиять на разрешение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, собравший 332 тысячи подписей. Вооруженные столкновения в регионе. Напомним. Возобновились на несколько дней весной 2016 года.

Также издание отметило обращение с требованием выдворить из США известного канадского поп-певца Джастина Бибера, которую в 2014 году подписали свыше 100 тысяч человек. В ответ на петицию Белый Дом заявил, что не будет комментировать ее содержание