В Совете муфтиев России назвали перемирие в Сирии историческим шансом

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в специальном заявлении приветствовал достигнутые при участии РФ и Турции договоренности о режиме прекращения огня в Сирии и выразил надежду, что они будут способствовать полному разгрому террористов в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

По словам муфтия Гайнутдина, он "горячо приветствует" и "всецело поддерживает" договоренности о режиме прекращения огня и начале мирных переговоров: "с помощью политиков, дипломатов, людей доброй воли сделаны конкретные важнейшие шаги по установлению мира в Сирии".

"День 29 декабря 2016 года войдет в учебники как день, когда многострадальная Сирия получила исторический шанс прекратить кровопролитнейшую и жесточайшую гражданскую войну, вступить в долгожданную пору национального примирения и вернуться на путь созидания. Уверен, что каждый из нас сделает все от себя зависящее, чтобы этот шанс был использован и, по милости Создателя, мы вновь увидим Сирию процветающей", — говорится в заявлении главы СМР и Духовного управления мусульман РФ.

При этом Гайнутдин отметил "фундаментальную роль" президента РФ Владимира Путина в том, чтобы, "поставив во главу угла прежде всего интересы сирийского народа, запустить механизм реального урегулирования сирийского кризиса и включить в него глав региональных держав, обеспечив грядущие мирные переговоры мощной платформой в виде солидарности высшего руководства России, Турции и Ирана".

"Наивысших оценок заслуживают специалисты военных ведомств, дипломаты и эксперты, выполнившие гигантскую и тончайшую работу для того, чтобы режим прекращения огня стал реальностью", — отмечается в заявлении. Глава Совета муфтиев сообщил также, что мусульмане России будут горячо молиться об успехе предстоящих в Астане переговоров и всеобъемлющем разрешении сирийского кризиса.

"Нет сомнений, что от прекращения гражданской войны в Сирии зависит и полный разгром террористического логова в Сирии и Ираке. При консолидации усилий всех региональных держав и при посредничестве России, уверен, возможно и преодоление периода политической смуты и нестабильности на всем Ближнем Востоке", — заявил председатель СМР, слова которого приводит пресс-служба организации.

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