В Совете муфтиев России назвали перемирие в Сирии историческим шансом

12:4430.12.2016
(обновлено: 12:55 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в специальном заявлении приветствовал достигнутые при участии РФ и Турции договоренности о режиме прекращения огня в Сирии и выразил надежду, что они будут способствовать полному разгрому террористов в регионе.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
По словам муфтия Гайнутдина, он "горячо приветствует" и "всецело поддерживает" договоренности о режиме прекращения огня и начале мирных переговоров: "с помощью политиков, дипломатов, людей доброй воли сделаны конкретные важнейшие шаги по установлению мира в Сирии".
"День 29 декабря 2016 года войдет в учебники как день, когда многострадальная Сирия получила исторический шанс прекратить кровопролитнейшую и жесточайшую гражданскую войну, вступить в долгожданную пору национального примирения и вернуться на путь созидания. Уверен, что каждый из нас сделает все от себя зависящее, чтобы этот шанс был использован и, по милости Создателя, мы вновь увидим Сирию процветающей", — говорится в заявлении главы СМР и Духовного управления мусульман РФ.
При этом Гайнутдин отметил "фундаментальную роль" президента РФ Владимира Путина в том, чтобы, "поставив во главу угла прежде всего интересы сирийского народа, запустить механизм реального урегулирования сирийского кризиса и включить в него глав региональных держав, обеспечив грядущие мирные переговоры мощной платформой в виде солидарности высшего руководства России, Турции и Ирана".
"Наивысших оценок заслуживают специалисты военных ведомств, дипломаты и эксперты, выполнившие гигантскую и тончайшую работу для того, чтобы режим прекращения огня стал реальностью", — отмечается в заявлении. Глава Совета муфтиев сообщил также, что мусульмане России будут горячо молиться об успехе предстоящих в Астане переговоров и всеобъемлющем разрешении сирийского кризиса.
"Нет сомнений, что от прекращения гражданской войны в Сирии зависит и полный разгром террористического логова в Сирии и Ираке. При консолидации усилий всех региональных держав и при посредничестве России, уверен, возможно и преодоление периода политической смуты и нестабильности на всем Ближнем Востоке", — заявил председатель СМР, слова которого приводит пресс-служба организации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.