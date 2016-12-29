УПЦ МП обеспокоена недопуском священнослужителей к украинским военным

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четверг выразил озабоченность участившимися случаями запрета ее священникам духовно наставлять украинских военнослужащих.

"Синод постановил выразить обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Украинской православной церкви к духовной опеке военнослужащих вооруженных сил Украины", — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.

Кроме того, Cинод поручить учебному комитету УПЦ разработать курс по духовно-пастырской опеке украинских военнослужащих для студентов высших духовных учебных заведений и ввести его преподавание со II полугодия 2016/17 учебного года

Также участники Синода призвали епископат УПЦ к "активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей в вверенных им епархиях".

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.