США
30.1230 декабря00:22МСК
USD60.27-0.39
EUR63.02-0.47
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Парламент Таиланда вернул королю право назначать буддийского патриарха

17:0829.12.2016
0850
Вид на Бангкок. Таиланд, 2016
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Парламент Таиланда в четверг проголосовал за новую редакцию закона о национальной буддийской монашеской общине (Сангкха), которая вернула царствующему королю право и обязанность назначать главу Сангкхи — верховного патриарха всех буддистов Таиланда.

Слово "Сангкха" обозначает национальную монашескую общину, то есть совокупность всех буддийских монахов страны.

Запись голосования в зале заседаний парламента транслировал Третий национальный телеканал Таиланда в выпуске новостей. Законодательный орган, состоящий из 220 депутатов, проголосовал 182 голосами "за" новый закон при 6 воздержавшихся и 22 отсутствующих по уважительным причинам.

Предыдущая редакция закона, принятая в 1992 году, передавала функцию назначения верховного патриарха таиландских буддистов, изначально принадлежавшую монарху, в руки избранного настоятелями тысяч буддийских монастырей страны коллективного органа – Совета Сангкхи, с дальнейшим утверждением главой кабинета министров.

Эта процедура ни разу не использовалась, так как назначенный королем Пхумипхоном Адулъядетом еще по "старой" процедуре в 1989 году патриарх Сомдет Пхра Наянасамвара скончался в 2013 году, в возрасте 100 лет. После его кончины пост остается вакантным, так как в стране нет единства мнений в отношении достойного кандидата.

Комитет парламента по делам религии, культуры и туризма предложил принять новую редакцию закона и вернуть королю право назначения верховного патриарха буддистов с целью восстановления древней традиции. Об этом заявил перед голосованием председатель комитета, генерал полиции Пхичит Кхуангди-Чакуп.

Ранее в своих выступлениях в СМИ генерал заявлял, что рассмотрение в парламенте новой версии закона не связано с тупиковой ситуацией, в которой оказался процесс выборов верховного патриарха в Совете Сангкхи.

Конфликт вокруг выборов нового патриарха продолжался более двух лет: Совет Сангкхи поддерживал кандидата, которого отказывалось утверждать правительство в связи с заведенным против него судебным делом об использовании растаможенного с нарушениями таиландского законодательства коллекционного автомобиля. По мнению наблюдателей, предложенный Советом кандидат, кроме этого, тесно связан с буддийской сектой Тхаммакай, многие сторонники которой находятся в оппозиции нынешнему правительству Таиланда, которое пришло к власти в результате военного переворота в 2014 году под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта.

После принятия новой редакции закона решение о назначении нового верховного патриарха примет король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама Десятый), вступивший на таиландский престол 1 декабря 2016 года после смерти 13 октября этого же года его отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы Девятого), который царствовал более 70 лет.

Утром в четверг, еще до начала заседания парламента, группа монахов — наиболее активных противников нового закона — заявила, что в случае его принятия парламентом она организует протесты с участием как монашества, так и народа по всей стране. Однако местные аналитики не придают большого значения этим заявлениям, так как подобный протест противопоставил бы его участников не только правительству и парламенту, но и монархии, статус которой в Таиланде священен.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.