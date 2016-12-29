Легойда: образованное духовенство является для РПЦ одной из главных задач

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что в ответ на увеличение количества духовенства необходимо выстроить качественную систему церковного образования.

При патриархе Кирилле началась административная реформа Русской православной церкви, в частности, был запущен процесс "разукрупнения" епархий — когда вместо одной епархии на территории региона создаются несколько небольших, затем объединяющихся в митрополию. К началу 2009 года в РПЦ было 150 епархий, в настоящее время их число составляет 296, что закономерным образом привело к значительному увеличению количества священнослужителей.

"Конечно, количество, как правило, отражается на некоей среднестатистической норме. Понятно, что выдающихся и даже просто хороших математиков, музыкантов, спортсменов всегда ограниченное количество — далеко не каждый к этому способен. Но есть ли кто-нибудь, кто принципиально не способен к духовной жизни? Какие особые данные были у апостолов?" — сказал Легойда.

Он напомнил, что "отделять пшеницу от плевел", согласно евангельским словам Христа — прерогатива Бога, а не Церкви, поэтому главной задачей последней становится "выстраивать качественную систему образования, повышать критерии, поднимать планку".

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