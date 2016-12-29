Легойда: мы против "крайних позиций" в отношении памятника Ивану Грозному

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Русская православная церковь не разделяет радикальных точек зрения в отношении личности Ивана Грозного и установки ему памятника в Орле, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Первый в России памятник Ивану Грозному после нескольких переносов, связанных с общественным протестом по поводу его неуместности, был открыт в Орле 14 октября у Богоявленского собора. Изначально планировалось открыть монумент 4 августа накануне празднования 450-летия города. Однако было решено отложить установку и провести опрос общественного мнения. По результатам опроса 72,6% респондентов высказались за установку памятника. Тем не менее общественное возмущение окончательно не утихло – так, в октябре сотрудники полиции задержали мужчину, надевшего на памятник мешок.

"В данном случае есть две крайние позиции: с одной стороны — "святой царь", с другой — "тиран, мучитель, убийца". И обе они сильно идеологически обусловлены и, главное, неисторичны", — считает Легойда.

По его словам, какую-либо из этих крайних позиций Церковь никогда не займет. "Когда речь идет о чем-то, имеющем непосредственное отношение к нашему спасению, тогда позиция может быть только одна. Но установка памятника не имеет сотериологического (сотериология – в богословии учение о спасении – ред.) смысла", — подчеркнул глава синодального отдела.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал "научиться цивилизованно жить" и принять мнение большинства орловчан, проголосовавших за установку памятника Грозному. При этом предстоятель Русской православной церкви отметил, что его собственное отношение к личности царя – "критическое".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.