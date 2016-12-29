Патриарх Грузии отказывается ехать на лечение в Германию

ТБИЛИСИ, 29 дек – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Патриарх всея Грузии Илия Второй отказывается отправляться в Германию, где ему рекомендовано продолжить лечение под наблюдением немецких врачей, сообщила его личный врач Цисана Шартава.

Илия Второй 25 декабря по состоянию здоровья не смог присутствовать на праздничной литургии, посвященной 39-й годовщине его интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

"Врачи советуют ему отправится в Германию, однако Патриарх отказывается", — приводят грузинские СМИ слова Шаматавы, которая отметила, что "врачи делают все для того, чтобы избежать хирургического вмешательства".

По ее словам, у патриарха на фоне вирусной инфекции было выявлено заболевание желчного пузыря.

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко во время разговора с журналистами в четверг сообщил, что патриарху необходимо тщательное наблюдение врачей.

"Я не вправе говорить о конкретных клинических деталях, однако могу подтвердить, что его общее состояние улучшается. Однако, исходя из возраста и хронических заболеваний, необходимо особое внимание, он остается под наблюдением врачей", — заявил министр.