Дорогостоящее оборудование для детской больницы передала еврейская община

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ряд благотворительных мероприятий, приуроченных к празднику Хануки, прошел в Москве при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в частности, Детской городской клинической больнице передано дорогостоящее оборудование, сообщает пресс-служба ФЕОР.

"В канун праздника, один из меценатов еврейской общины, член еврейского делового клуба "Solomon" предприниматель Игорь Нисенбоим подарил отделению челюстно-лицевой хирургии Детской городской клинической больницы, расположенной по адресу ул. Рубцовско-Дворцовая 1/3, современное дорогостоящее оборудование для проведения сложнейших хирургических операций. Среди переданного оборудования — ультразвуковой хирургический аппарат Piezomed SA-320, лазерный терапевтический аппарат "Матрикс-ВЛОК" и другая новейшая медицинская техника", — говорится в сообщении.

В ближайшее время в больницу еще передадут необходимое оборудование общей стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Также волонтеры устроили праздники в детской Филатовской больнице и Детской городской клинической больнице им. Г.Н. Сперанского. В еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка" прошла благотворительная интеллектуальная игра "Вопросом на вопрос".

ИСТОРИЯ И СМЫСЛ ХАНУКИ

Ханука, праздник света и огней, длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2016 григорианском году иудеи начинают праздновать Хануку 24 декабря с заходом солнца.

Название праздника происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 167 года до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Но благодаря чуду, огонь в золотой меноре горел восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике — ханукие. Помимо этого в честь праздника готовят традиционные угощения — сладкие пончики с повидлом, которые называются "суфганийот". Способ их приготовления — обжаривание на растительном масле — также призван напомнить о чуде, на котором основывается история Хануки.