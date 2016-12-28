Совет раввинов Европы отмечает напряженность ситуации во Франции для евреев

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Сложившаяся в связи с терактами ситуация во Франции, когда вопросы безопасности граждан являются приоритетными, является достаточно напряженной для проживающих там евреев, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, комментируя призыв главы минобороны Израиля к французским евреям покинуть страну.

Франция планирует в январе собрать делегации десятков стран и международных организаций на конференцию, призванную поспособствовать реанимации палестино-израильского мирного процесса. Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в связи с этим прогнозирует ухудшение положения евреев во Франции и вновь призвал их к эмиграции.

Такие обращения уже не раз звучали из уст израильских политиков, включая Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но тогда поводом для них стала серия терактов в европейских столицах, где мишенями радикальных исламистов стали евреи и их общинные институты.

"Ситуация во Франции из-за терактов на самом деле достаточно напряженная для евреев. Хотя сегодня во Франции говорят, что не только евреи являются целью терактов, целью терактов является любой француз. Это стало общей проблемой", — сказал Гольдшмидт.

Он отметил, что в Европе "в целом есть проблема с безопасностью", что показал теракт в Берлине, хотя Германия, как сказал раввин, "считается самой безопасной страной Европы". Этот вопрос, по его словам, перешел в политическую плоскость.

Тель-Авив настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Палестинские власти, напротив, поддержали идею проведения конференции. Они считают, что формат двусторонних переговоров исчерпал себя.