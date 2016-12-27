Синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на конец 2017 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви состоится в конце ноября — начале декабря следующего года, такое решение принял во вторник Священный Синод РПЦ.

"Собор состоится с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, а его открытие будет приурочено к 100-летнему юбилею патриаршей интронизации святителя Московского Тихона", — говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, которые проходят ежегодно или раз в несколько лет. Архиерейский собор принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.