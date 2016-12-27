Интерактивный парк "Моя история" на ВДНХ посетили более 450 тыс человек

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история", который находится в 57-м павильоне московского ВДНХ, за уходящий год посетили свыше 450 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Исторический парк "Моя история" на ВДНХ открылся в 2015 году. Его экспозиция основана на состоявшихся в 2013-2016 годах в московском "Манеже" мультимедийных исторических выставках цикла "Моя история", организатором которых выступил патриарший совет по культуре. Патриарх Кирилл охарактеризовал эти экспозиции как обобщение Церковью российской истории.

Первоначально в парке были размещены выставки "Романовы" и "Рюриковичи". В мае этого года была открыта экспозиция "1914-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе". Четвертая экспозиция проекта, посвященная периоду с 1945 по 2016 год, по данным организаторов, займет свое место в историческом парке в 2017 году. Также в конце декабря была размещена трехмерная панорама контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.

"За 2016 год проект "Россия — Моя история" в городе Москве посетило более 450 000 человек, что составляет значительную часть от общей аудитории проекта более 2,5 миллионов посетителей за период с ноября 2013 года по настоящее время", — говорится в сообщении.

Помимо этого, на базе парка был запущен проект "История прошлого в технологиях будущего" для педагогов и школьников столицы. Абонементы "для свободного посещения экспозиций для знакомства и последующего включения в образовательный процесс материалов экспозиций" получили более 10 тысяч учителей истории.

"В следующем году исторический проект "Россия – Моя история" планирует размещение в более 10 городах России исторических парков, которые станут основой для изучения и популяризации отечественной истории среди молодежи и всех желающих", — приводит пресс-служба слова директора исторического парка Ивана Есина.