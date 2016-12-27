Патриарх: ансамбль Александрова и Глинка были символами национальной жизни

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви началось во вторник с заупокойной литии по жертвам авиакатастрофы близ Сочи; патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал погибших "символами национальной жизни и гордости".

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"Я хотел бы начать наше заседание с выражения глубочайшего соболезнования родным, близким, всему нашему народу в связи с той трагедией, которая произошла над Черным морем. Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах нашей национальной жизни, нашей гордости. Ансамбль Александрова был ведь не просто художественным музыкальным ансамблем — это было лицо Вооруженных сил страны, это было выражение патриотизма", — сказал патриарх перед началом заседания.

По его словам, служение этих людей "всегда вызывало подъем духа в людях, было способно мобилизовывать многих, в том числе и на совершение добрых дел и подвигов".

"Нельзя не вспомнить и Елизавету Глинку – врача, которая самоотверженно трудилась, помогая детям, особенно в связи с тяжелым конфликтом на востоке Украины. Наверное, можно многое сказать почти о каждом из тех, кто погиб. Действительно, это трагедия, которая глубоко ранила сердца абсолютного большинства наших граждан", — добавил предстоятель РПЦ.

Патриарх также отметил, что "пути Божии неисповедимы, и никто не знает Его волю", и "невозможно человеческие критерии налагать на действия Божественного промысла".

"Мы всегда ошибемся, мы привнесем в эти оценки свою ограниченность, свою слабость, условности нашего бытия. Бог же вне всяких наших слабостей и условностей, и потому неведомы для нас его пути. Поэтому мы со смирением принимаем все, что с нами происходит, понимая, что через такие события Бог не наказывает и Бог не вершит своего суда, но Господь почему-то попускает свершиться такого рода событиям. Для нас же сейчас очень важно хранить молитвенную память в сердце о всех погибших", — заключил первоиерарх РПЦ.