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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Епископ Воскресенский: РПЦ не надо спешить с обсуждением канонизации Глинки

17:0026.12.2016
01480
Цветы в аэропорту Сочи в память о жертвах крушения самолета Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Гибель в авиакатастрофе над Черным морем главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки вызвала широкий общественный резонанс, в частности в социальных сетях и СМИ неоднократно были озвучены предложения по ее канонизации в лике православных святых. О том, как к подобным инициативам относятся в Русской церкви, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал викарий патриарха Московского и всея Руси, первый заместитель управляющего делами Московской патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря города Москвы епископ Воскресенский Савва (Михеев). Беседовал Алексей Михеев.

- Ваше преосвященство, в последние дни много говорят о возможности канонизации погибшей в авиакатастрофе самолета Ту-154 в Сочи Елизаветы Глинки, более известной как доктор Лиза. Как на подобную перспективу смотрит Русская православная церковь?

— В отношении Лизы Глинки я многое слышал, очень много доброго, хорошего, даже то, что показали только вчера и сегодня в новостях, конечно же, заслуживает особого внимания и любви к этому человеку. Своей любовью к ближнему она делилась со всеми. Никто никогда не забудет ее машины, которые раздавали гуманитарную помощь на Павелецком вокзале, где она кормила, поила, лечила бездомных людей. Для нас, православных христиан, это, конечно же, пример для подражания. Но если говорить о ее канонизации, то этот вопрос сейчас неуместен. По одной простой причине: когда мы канонизируем человека, мы обращаемся к нему в молитвах (с просьбой о помощи нам — ред.), а не молимся о нем. Но нет человека, который бы не согрешил, проживая жизнь. И единственная возможность, наверное, очистить от грехов душу умершего человека — это молитва земной Церкви за нее, творение добрых дел в память о ней. Если мы ее прославим сейчас в лике святых, то лишим ее той возможности молитвы церкви Христовой, земной, которую бы она имела. Поэтому дело не в том, что мы не хотим, дело в том, что мы можем нанести вред, а принцип каждого врача вы знаете – не навреди. Придет, может быть, время, и милостью Божией свершится то, о чем вы говорите.

- А насколько, теоретически, возможна быстрая канонизация человека? Были ли такие прецеденты в истории Русской церкви, других поместных православных церквей?

— Быстрых случаев я не наблюдал, обычно это занимает несколько десятилетий исследований, получения каких-то знаний. Самое важное здесь то, что это должна быть инициатива самих прихожан, они должны ее имя в своих умах и сердцах "выносить". В данном случае вот прославление блаженной Матроны – это же всенародное прославление, Церковь, в общем, лишь констатировала тот факт, что действительно да, Матрона является святой. Мы видели, сколько произошло разных случаев исцеления от болезней, что люди чувствовали ее молитвенную помощь. Приходя к могиле, они действительно ощущали то, о чем просили. Наверное, важно, чтобы люди сами проявили свое внимание, любовь и память. Ведь у нас часто бывает, что о человеке говорят в первые дни после его смерти, а проходит 40 дней или полгода, год, и все. Давайте через год встретимся и спросим, а какова память о Елизавете Глинке? Сейчас все о ней говорят, но как будет дальше? Поэтому если народ желает, то действительно храните память о ней, творите в честь нее добрые дела, молитесь о ней сейчас, а потом Бог сделает так, что она, наверное, будет в лике святых.

- Какими качествами должен обладать человек при жизни, чтобы можно было ставить вопрос о его прославлении в лике святых?

— Давайте будем говорить так — наверное, он должен быть христианином. Прославление в лике святых это в любом случае не земной акт, это стечение обстоятельств, которое, наверное, благословляет Господь. Все делается для того, чтобы мы, люди, объединились и прославили человека. В данном случае мы, конечно, можем поспешно это сделать, но зачем? Мы же навредим. Можно выписать посмертную награду, например Героя России, этого же достаточно. А то, что касается веры, духовной составляющей, это немножко не те параметры нашего земного мышления. Здесь это не подходит.

- И все же были такие примеры, как святитель Лука Воино-Ясенецкий, блаженная Ксения Петербуржская. Все они достаточно быстро были канонизированы.

— Ну тоже ведь несколько десятилетий прошло. Так что если доктор Лиза прославится тем, что люди, обращаясь к ней, получат что-то, тогда можно будет это рассмотреть на уровне церкви Христовой. Сейчас мы скорбим, сейчас у нас сожаление о том, что произошло, мы хотим что-то сделать в ее память. Не надо спешить, зачем.

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Религия и мировоззрение
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