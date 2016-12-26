Названы сроки открытия мемориального храма на Ходынском поле

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мемориальный храм в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле сдадут в эксплуатацию осенью следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе куратора проекта строительства храмов в Москве, советника мэра столицы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Начало этого строительства было очень непростым — долго не могли согласовать земельный вопрос, была волокита с проектом планировки. Но что важно — решение о реализации этого проекта пришло не свыше, оно не продиктовано исключительно волей властей. Все началось с инициативы самих москвичей — в поддержку восстановления храма выступили более полутора тысяч человек. И вот результат — сегодня строительство этого сложного объекта подходит к концу, основные работы планируют завершить к апрелю, а в октябре пройдет его большое освящение", — отметил Ресин.

В свою очередь префект Северного административного округа Москвы заявил, что в 2017 году завершится реконструкция всего Ходынского поля, предполагающая, помимо храма, открытие станции метро.

На Ходынском поле в 1893 году был построен центральный воинский храм Московского гарнизона. А с 1910 года рядом устроен аэродром имени Фрунзе, и за всю историю этого аэродрома погибли около 150 летчиков. Отсюда взлетали первые российские аэропланы, здесь закладывались ведущие авиационные и ракетные КБ Поликарпова, Микояна, Яковлева, Илюшина, Сухого, Лавочкина. В небе над Ходынкой в 1938 году разбился Герой Советского Союза летчик-испытатель Валерий Чкалов. Воинский храм на Ходынке был уничтожен большевиками одним из первых, в начале 1920-х. Возрождение его началось с создания прихода по благословению патриарха Алексия II в 2000 году.

