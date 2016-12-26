Предсмертная песня Тупака Шакура ошибочно стала частью службы на Рождество

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Организаторы рождественского богослужения на католическом фестивале в Шри-Ланке ошибочно включили в программу службы песню Hail Mary культового американского рэпера Тупака Шакура, перепутав ее с одноименной молитвой — Ave Maria, сообщило сегодня издание The Independent.

На это, по данным СМИ, обратили внимание пользователи соцсетей, опубликовав фотографии программы с текстом песни американского рэпера, где описываются сцены насилия. Издание отметило, что снимки стали очень популярными в сети.

Фестиваль организовала католическая архиепархия в Коломбо с целью собрать средства для "проектов по сокращению масштабов нищеты".

Тупак Шакур считается одним из наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. Подавляющее большинство песен повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах американского общества. Музыкант был убит в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет, незадолго до гибели он выпустил сингл Hail Mary. Преступление до сих пор остается нераскрытым.