В храмах Сахалина и Курил прошли панихиды по погибшим в катастрофе Ту-154

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек — РИА Новости. Заупокойные панихиды в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи в понедельник отслужили во всех храмах Сахалинской области.

Главную службу архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провел в Соборе Рождества Христова.

"У нас случилась трагедия, погибли люди. Задача церкви — возносить молитвы об усопших, о тех людях, которые, действительно, положили, как сказано в Евангелие, "душу свою за други своя". Господь призвал этих людей, когда они летели поддержать миротворцев. Миротворческая деятельность сопряжена с одной стороны с опасностями, гибелью, а с другой — с милостью Господа к таким людям, которые поддерживают тех, кому плохо", — сказал владыка Тихон.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ключарь кафедрального Собора отец Василий рассказал, что по распоряжению владыки Тихона заупокойные службы прошли ровно в 12.00 во всех храмах Сахалина и Курил.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.