Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета минобороны Ту-154, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

"Болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о крушении самолета Министерства обороны Российской Федерации, произошедшем в акватории Черного моря этим утром", — приводит сайт слова патриарха.

"Возношу молитвы милосердному Владыке об упокоении почивших в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Да утешит Бог скорбь всех, кого коснулась эта страшная трагедия, и укрепит силы родных и близких погибших достойно перенести ниспосланное испытание", — сказал глава Русской церкви.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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