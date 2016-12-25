На Кубани в понедельник отслужат панихиду по погибшим на Ту-154

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой с Ту-154 под Сочи и сообщил, что в понедельник по погибшим отслужат панихиду, сообщается на сайте кубанской митрополии.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня прямо во время Божественной литургии известие о крушении самолёта Министерства обороны России под Сочи, — приводятся в сообщении слова митрополита. – Сегодня за Божественной литургией мы помолились об упокоении всех погибших в авиакатастрофе в Сочи. А в понедельник во всех храмах Екатеринодарской епархии будет отслужена по ним панихида".

Ранее патриарх Кирилл во время богослужения в храме святителя Спиридона в Нагатино вознес молитву об упокоении всех погибших в авиакатастрофе с Ту-154.

По словам митрополита Исидора, особенно трагично то, что погибшие летели с радостной поздравительной миссией: 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова "хотели порадовать перед Новым годом наших лётчиков, которые несут службу на авиабазе в Сирии".

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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