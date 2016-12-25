Папа Римский поздравил католиков с Рождеством

РИМ, 25 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Папа Римский Франциск в воскресенье поздравил католиков всего мира с праздником Рождества Христова, обратившись с традиционным рождественским посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру"), в котором пожелал мира народам, страдающим от войн и конфликтов, в частности, в Сирии, на Украине и на Святой земле.

Ровно в полдень (14.00 мск) понтифик появился на балконе собора Святого Петра в Ватикане и поздравил тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой, с Рождеством.

Глава Римско-католической церкви отметил, что день рождения сына Господа и Девы Марии полон света, а сила Иисуса — это "сила любви", которая "прощает грехи, примиряет врагов, превращает зло в добро".

Главным пожеланием понтифика в Рождество стало пожелание мира всей земле и особенно тем, кто страдает в результате войн и ожесточенных конфликтов.

"Мир мужчинам и женщинам страдающей Сирии, где было пролито так много крови. Особенно городу Алеппо, который в последнее время стал театром одного из самых страшных сражений. И сегодня, как никогда, должна быть гарантирована помощь и поддержка для истощенного гражданского населения, соблюдение норм гуманитарного права", — сказал Франциск.

По его словам, пришло время для того, чтобы "грохот оружия смолк" и международное сообщество приложило усилия, чтобы достичь согласованного решения и восстановления гражданского общества в Сирии.

Папа Римский пожелал мира "женщинам и мужчинам, которые все еще страдают от последствий конфликта на востоке Украины", отметив, что срочно необходима общая воля для обеспечения поддержки населения и выполнения взятых обязательств.

Понтифик выразил надежду, что мир придет и на Святую землю, а у израильтян и палестинцев "будет мужество и решимость, чтобы написать новую страницу истории, в которой ненависть и месть уступят место желанию строить вместе будущее", в котором будет взаимопонимание и гармония.

Франциск высказался за то, чтобы было найдено согласие в Ираке, Ливии и Йемене, где население страдает от войн и жестоких террористических атак, а также пожелал мира населению в разных регионах Африки, особенно в Нигерии, Южном Судане и Демократической республике Конго.

Кроме того, в своем послании папа Римский вспомнил о Колумбии, где был начат "новый и смелый путь диалога и примирения", о Венесуэле, Мьянме и Корейском полуострове.

"Мир тем, кто пострадал или потерял близких людей в террористических атаках, сеющих страх и смерть в сердцах стольких стран и городов", — сказал он.

В заключительной части своей речи Франциск помолился за то, чтобы мир пришел к тем, кто страдает от голода, к жертвам насилия, а также пожелал мира беженцам и мигрантам и тем, кто страдает от последствий землетрясений и других стихийных бедствий.

"Мир детям, в особенности тем, кто лишен радости детства из-за голода, войн и эгоизма взрослых", — добавил он.

Выступление папы Римского можно было в прямом эфире услышать по радио, увидеть по телевизору и в интернете.