Папа Римский поздравил католиков с Рождеством

РИМ, 25 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Папа Римский Франциск в воскресенье поздравил католиков всего мира с праздником Рождества Христова, обратившись с традиционным рождественским посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру"), в котором пожелал мира народам, страдающим от войн и конфликтов, в частности, в Сирии, на Украине и на Святой земле.
Ровно в полдень (14.00 мск) понтифик появился на балконе собора Святого Петра в Ватикане и поздравил тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой, с Рождеством.
Глава Римско-католической церкви отметил, что день рождения сына Господа и Девы Марии полон света, а сила Иисуса — это "сила любви", которая "прощает грехи, примиряет врагов, превращает зло в добро".
Главным пожеланием понтифика в Рождество стало пожелание мира всей земле и особенно тем, кто страдает в результате войн и ожесточенных конфликтов.
"Мир мужчинам и женщинам страдающей Сирии, где было пролито так много крови. Особенно городу Алеппо, который в последнее время стал театром одного из самых страшных сражений. И сегодня, как никогда, должна быть гарантирована помощь и поддержка для истощенного гражданского населения, соблюдение норм гуманитарного права", — сказал Франциск.
По его словам, пришло время для того, чтобы "грохот оружия смолк" и международное сообщество приложило усилия, чтобы достичь согласованного решения и восстановления гражданского общества в Сирии.
Папа Римский пожелал мира "женщинам и мужчинам, которые все еще страдают от последствий конфликта на востоке Украины", отметив, что срочно необходима общая воля для обеспечения поддержки населения и выполнения взятых обязательств.
Понтифик выразил надежду, что мир придет и на Святую землю, а у израильтян и палестинцев "будет мужество и решимость, чтобы написать новую страницу истории, в которой ненависть и месть уступят место желанию строить вместе будущее", в котором будет взаимопонимание и гармония.
Франциск высказался за то, чтобы было найдено согласие в Ираке, Ливии и Йемене, где население страдает от войн и жестоких террористических атак, а также пожелал мира населению в разных регионах Африки, особенно в Нигерии, Южном Судане и Демократической республике Конго.
Кроме того, в своем послании папа Римский вспомнил о Колумбии, где был начат "новый и смелый путь диалога и примирения", о Венесуэле, Мьянме и Корейском полуострове.
"Мир тем, кто пострадал или потерял близких людей в террористических атаках, сеющих страх и смерть в сердцах стольких стран и городов", — сказал он.
В заключительной части своей речи Франциск помолился за то, чтобы мир пришел к тем, кто страдает от голода, к жертвам насилия, а также пожелал мира беженцам и мигрантам и тем, кто страдает от последствий землетрясений и других стихийных бедствий.
"Мир детям, в особенности тем, кто лишен радости детства из-за голода, войн и эгоизма взрослых", — добавил он.
Выступление папы Римского можно было в прямом эфире услышать по радио, увидеть по телевизору и в интернете.
Винтаж и новые технологии на фестивале "Путешествие в Рождество"
Самый масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 16 декабря.
В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз и будет вдвое длиннее, чем обычно — продлится целый месяц, до 15 января.
Между Манежной площадью и площадью Революции горожане найдут всё, что нужно для подготовки дома к празднику: текстильные, вязаные, валяные украшения, созданные вручную по технологии XIX века, винтажные игрушки 1950–1980-х годов.
Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.
Пушкинскую площадь преобразит "Музыкальный лес" — уникальная светодинамическая инсталляция, где любимые новогодние и рождественские мелодии создадут уютную атмосферу праздника.
Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади.
Первые огни фестиваля "Путешествие в Рождество" зажег мэр российской столицы вместе с юными москвичами.
"Путешествие в Рождество" на Манежной площади.
На фестивальных площадках расположилось более 200 торговых шале. В них гости смогут приобрести ёлочные игрушки, рождественские украшения для дома, детские игрушки и наборы для творчества, а также угощения к праздничному столу.
Впервые елки для фестиваля украсили известные российские дизайнеры. На Кузнецком мосту появились ёлки от Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Александра Терехова. Всего на улицах и площадях столицы к празднику установили более 150 елей, украшенных в красно-золотом цвете.
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Вдоль всей Тверской улицы разместились фонари, стилизованные французскими дизайнерами под бокалы с шампанским.
В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек.
Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты на Тверской площади.
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
На площади Революции фестиваль "Путешествие в Рождество" открыло ледовое шоу "Чиполлино".
Сувенирный магазин на Манежной площади.
Новогодняя иллюминация у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Фестиваль еды развернется на Тверской площади и в Камергерском переулке, где посетителей порадует меню с разнообразными блюдами — фермерскими бургерами, выпечкой, горячими лимонадами и традиционной едой разных народов мира.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Параллельно с "Путешествием в Рождество" до 19 февраля будет проходить фестиваль "Рождественский свет", в рамках которого Москву украсили более 400 оригинальных световых инсталляций, в частности световой шар диаметром в 17 метров.
Ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.