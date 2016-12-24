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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Иудеи с наступлением праздника Хануки зажгут первые свечи восьмисвечника

00:1424.12.2016
(обновлено: 00:18 24.12.2016)
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Празднование Хануки. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Евреи вечером в субботу встречают Хануку, зажигая первую свечу в ритуальном светильнике – меноре, а в Москве на Площади Революции обряд зажжения огромной меноры совершит главный раввин России Берл Лазар, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Зажжением восьмисвечника и танцами отметили Хануку в Москве
© РИА Новости/Аврора. Ю.Окутина, И.Лушников, И.Санников
В центре Москвы главный раввин РФ зажжет первую свечу Хануки
Ханука, праздник света и огней, длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2016 григорианском году иудеи начинают праздновать Хануку 24 декабря с заходом солнца.

Название праздника происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 167 года до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Но благодаря чуду, огонь в золотой меноре горел восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике — ханукие. Помимо этого в честь праздника готовят традиционные угощения — сладкие пончики с повидлом, которые называются "суфганийот". Способ их приготовления – обжаривание на растительном масле – также призван напомнить о чуде, на котором основывается история Хануки.

"Это урок истории. Но это и урок для каждого поколения евреев. Для всех родителей, для всех учителей, для всех воспитателей. Наша главная задача перед Богом – правильно воспитать детей, чтобы они продолжили традиции нашего народа, нашей веры, нашей культуры. А главная задача правильного воспитания – это внутренняя чистота. Чистота не только тела, но и духа; не только дел, но и мыслей, желаний!" — говорится в поздравлении раввина Лазара.

Раввин пожелал, чтобы свет праздника Хануки оставался с каждым верующим, чтобы каждый еврейский дом "был полон им" и чтобы он сопровождал все поколения евреев.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
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В Кремле вручат премию еврейских общин за вклад в общественную жизнь страны
Ханука в Москве

В российской столице торжества начнутся с зажжения большой ханукии на Площади Революции. Вечер, в котором примет участие главный раввин России, продолжится красочным фейерверком и танцами под традиционную еврейскую музыку.

На следующий день участники делового клуба Solomon проведут праздник для воспитанников пансионата. Помимо этого, состоится ханукальный вечер для старшеклассников.

В воскресенье, 25 декабря, в клубе Stereo Hall пройдет выступление известной израильской певицы Марины Максимилиан-Блюмин. Концерт организован Израильским культурным центром в Москве и молодежной организацией "Гилель". Там же планируется провести посвященный Хануке популярный флешмоб Mannequin Challenge, во время которого время как будто останавливается, а люди застывают.

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Религия и мировоззрение
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