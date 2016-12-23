Священник призвал служителей Церкви опрятно одеваться на крестные ходы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Священнослужителям Московской епархии следует опрятно одеваться на крестные ходы, чтобы не отпугивать внешним видом желающих присоединиться к шествию, заявил в пятницу начальник управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин.

Всероссийская научно-общественная конференция "Крестоходчество как форма социальной консолидации и духовной мобилизации" прошла в пятницу в Общественной палате РФ.

"Хочу обратить внимание на вопрос культурной составляющей крестных ходов… Я знаю не понаслышке, что в Московской епархии долго бились над тем, чтобы священники в крестных ходах были в приличных облачениях, обуви… Уж Москва-то могла бы организовать крестный ход, — чтобы люди смотрели на него с удовольствием, а не воспринимали это как собрание плохо одетых людей с немытой головой", — сказал Рощин.

По его словам, неопрятный вид не привлекает к крестным ходам, а, наоборот, отталкивает, особенно столичное общество.

Священнослужитель отметил, что сегодня существует также много идей относительно возрождения русского национального костюма, который, к сожалению, на сегодняшний день утрачен. "В крестных ходах непременно должна быть некая культурная составляющая", — подчеркнул представитель Московского патриархата.