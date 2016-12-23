Путин: в Омске никто не запрещал рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда" санкт-петербургского театра никто в Омске не запрещал, устроители сами отказались от представления, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли отличать истинных патриотов от хулиганов, оскверняющих выставки или запрещающих спектакли, в частности оперу санкт-петербургского театра "Рок-опера" "Иисус Христос — суперзвезда".

"Он (спектакль) за год до этого состоялся в Омске. Было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали – продали 46 билетов. Поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и все. Никто ничего не запрещал", — сообщил Путин.

Ранее художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, выступая на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку, заявил, что в последнее время в театральной среде появились опасения по поводу ограничения свободы творчества, которые, по его словам, связаны с противоправными действиями чиновников, которые запрещали к показу спектакли, ссылаясь на заявления общественных организаций. Миронов в качестве примера назвал якобы запрет спектакля "Иисус Христос — суперзвезда" в Омске. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в этой ситуации.

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